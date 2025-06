Sénégal: Prise en charge des enfants en situation de handicap - Des spécialistes préconisent la pédagogie de la simulation

Dakar — Des spécialistes de la médecine infantile ont préconisé, mardi, la pédagogie de la simulation dans la prise en charge des enfants vivant avec un handicap, au cours d'un colloque organisé par la Délégation Wallonie-Bruxelles à Dakar, pour présenter les résultats des activités de formation des formateurs, a constaté l'Agence de presse sénégalaise.

"La simulation en santé correspond à l'intégration d'un matériel comme un mannequin ou un simulateur procédural, de la réalité virtuelle ou d'un patient standardisé, pour reproduire des situations ou des environnements de soins, pour enseigner et permettre de répéter des processus, des situations cliniques ou des prises de décision par un professionnel de santé ou une équipe de professionnels", a déclaré Renaud Sand, coordonnateur scientifique et pédagogique au laboratoire d'apprentissage des métiers de la santé par la simulation - SimlabS de Bruxelles, en Belgique.

Ce colloque entre dans le cadre du projet de coopération EVATI (Enfance et Vulnérabilités sociales, un appui transversal et interdisciplinaire) 2021-2025, dont le but est de former des formateurs aux bonnes pratiques de prévention et d'accompagnement des enfants en situation de handicap.

Il est organisé par la Délégation Wallonie-Bruxelles dans le cadre d'un programme de coopération de la commission mixte intégrant le ministère sénégalais de la Santé et de l'Action sociale et celui de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

Ainsi, des infirmiers et des sages-femmes ont été formés à la pédagogie de la simulation au sein d'instituts supérieurs de formation en santé, d'hôpitaux pour enfants, à la maîtrise des techniques de simulation de soins.

"Cette journée d'échanges consacrée à la prise en charge du handicap de l'enfant, vise à montrer les compétences des praticiens, par la mise en place de collaborations, grâce à des outils et pistes pour l'intégration de la pédagogie par simulation", s'est félicité Jean-François Pakula, délégué général de Wallonie-Bruxelles à Dakar.

Des associations locales s'activant dans la prise en charge des enfants atteints de paralysie cérébrale (AFEPC), de défense des droits de l'enfant, entre autres, ont pris part à la rencontre, qui a été rythmée par des communications de spécialistes et des visites de stands d'exposition d'objets d'art et d'utilitaires.

"Ce colloque est placé sous le signe de l'engagement pédagogique afin que les praticiens puissent s'acquitter convenablement du suivi et de l'accompagnement spécifiques par la prévention et la prise en charge du handicap des enfants, qui vivent trop souvent dans le silence de l'invisibilité", a souligné Annick Vandeuren, la directrice de la Haute école libre de Bruxelles (HELB).

Grâce à des dispositifs pédagogiques de simulation et une approche collaborative, la méthodologie proposée par les initiatives du projet EVATI, se veut également un "outil d'apprentissage axé sur la discussion et la simulation comme dans le réel, qui complète tous les autres", a estimé Oury Bâ, directrice de l'Institut supérieur de santé (ISS) de Mbour (ouest).

Selon Madeleine Bocandé, sage-femme et enseignante à l'École nationale de développement sanitaire et social (ENDSS), à Dakar, la méthodologie de la simulation participe à la modernisation de la formation en sciences de la santé.

"Elle permet ainsi de réduire les erreurs médicales en milieu réel, de développer une culture qualité et sécurité au sein des écoles de formation, entre autres avantages", a-t-elle souligné.

Elle a en, outre invité les pouvoirs publics et les autres acteurs de la santé infantile à s'inspirer des bonnes pratiques dans le domaine de la simulation médicale du Canada, le pays pionnier en la matière ou encore du Rwanda, "un modèle en Afrique".