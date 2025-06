Sénégal: Accès aux services publics - Un accord signé pour bénéficier de l'expérience azerbaïdjanaise

Le Sénégal et l'Azerbaïdjan ont signé mardi à Baku un protocole d'accord visant à faire bénéficier au Sénégal de l'expérience azerbaïdjanaise d'un accès efficace des citoyens aux services publics, a-t-on appris de l'Azertac, l'Agence officielle d'information d'Azerbaïdjan.

Ce protocole d'accord a été signé en marge d'une visite de 48 heures entamée mardi, dans le pays par une délégation d'officiels sénégalais dirigée par Olivier Boucal, ministre de l'Administration publique et de la Réforme de la fonction publique.

L'accord liant désormais l'Agence d'État pour la fonction publique et les innovations sociales d'Azerbaïdjan et le ministère de l'Administration publique et des Réformes de la fonction publique de la République du Sénégal, prévoit la mise en oeuvre de l'expérience "ASAN service" en terre sénégalaise.

"ASAN service", (Azerbaïdjan Service and Assessement Network), est une agence d'Etat pour les services gouvernementaux aux citoyens en Azerbaïdjan dont l'objectif est de rendre les services plus efficaces, plus transparents davantage accessible aux citoyens à travers l'utilisation de technologies modernes.

Le mémorandum d'entente porte sur l'organisation de stages pour les fonctionnaires sénégalais dans les centres "ASAN service" et le partage d'expériences pointues en matière de prestation de services publics par les experts de l'Agence d'État avec la partie sénégalaise, souligne l'agence publique d'information d'Azerbaïdjan.

Le ministre sénégalais, Olivier Boucal, a fait part de l'impression positive qu'il a ressentie quant au rôle important joué par "ASAN service" dans l'accessibilité des services publics à la population azerbaidjanaise.

Il a salué le professionnalisme et l'efficacité d'ASAN service dans le domaine des services publics à travers notamment la création d'opportunités intéressantes pour accélérer le travail des citoyens.

Selon la même source, M. Boucal espère que les deux parties accélèrent la mise en oeuvre de cette expérience au Sénégal dans les meilleurs délais.

La visite de travail du ministre sénégalais de l'Administration publique et de la Réforme de la fonction publique en Azerbaïdjan va s'achever mercredi.