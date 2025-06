Congo-Kinshasa: MSF appelle à renforcer l'aide aux civils déplacés par les combats autour de Bambo

En RDC, l'organisation Médecins sans frontières (MSF) appelle à la protection des civils victimes des violents combats qui se poursuivent autour de Bambo, dans le territoire du Rutshuru dans le Nord-Kivu. Les combats opposent M23/AFC et forces armées congolaises ainsi que leurs alliés respectifs depuis mi-mai et ont provoqué la fuite de milliers de familles. En quinze jours, la population de Bambo a presque doublé et ses capacités d'accueil sont saturées.

En RDC, l'hôpital de Bambo est sous pression et les besoins humanitaires sont immenses. MSF, l'une des rares organisations médicales internationales présentes sur place, appelle à augmenter le volume et la nature de l'aide qui leur est apportée. L'organisation insiste aussi sur la nécessité d'assurer la protection de civils dans ce conflit.

« Balles perdues »

« Nous avons reçu sur les quinze derniers jours une trentaine de blessés à l'hôpital de Bambo, victimes des combats qui ont eu lieu autour et dans la ville de Bombo essentiellement de balles perdues », explique François Calas, chef des programmes de MSF en RDC. Il ajoute que des maisons ont été brûlées et que des civils ont été au centre des combats « parce que les combats n'ont pas épargné les villages ».

« Stressés »

« Il y a eu dans certains cas des pillages. Les gens sont très stressés. Il y a eu des exactions qui ont été commises contre des populations civiles rapportent plusieurs sources. Ces populations ont besoin que les parties au conflit épargnent les villes et les centres peuplés. Les structures sanitaires aussi. Et que les acteurs de l'aide puissent faire leur travail pour une nouvelle assistance et que ces populations qui sont vraiment victimes de ce conflit soient reconnues en tant que telles », termine-t-il.