Afrique: CAN Féminine 2024 - Le profil du Botswana

Comment l'équipe s'est qualifiée

Le Botswana a validé sa qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies 2024 à l'issue d'un parcours solide lors des éliminatoires. Après avoir franchi le premier tour, les Mares ont affronté le Kenya au deuxième et dernier tour qualificatif, une confrontation régionale toujours chargée d'enjeux. Lors du match aller disputé à Francistown, les joueuses de Basimanebotlhe Malete ont fait match nul 1-1. Le match retour s'est soldé par une victoire 1-0.

Historique à la Coupe d'Afrique des Nations Féminine

L'équipe féminine du Botswana a fait ses débuts à la CAN en 2022, atteignant les quarts de finale contre le Maroc, match perdu 2-1. Lors de cette édition, elles ont remporté leur premier match contre le Burundi sur le score de 4-2.

Joueuses à suivre

Refilwe Tholakele

Attaquante puissante et intelligente, elle affiche une efficacité redoutable devant le but sous les couleurs des Mares. Formée au sein du club botswanais Double Action, elle a franchi un cap important en rejoignant en 2023 les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Son impact y a été immédiat : lors de la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2023, elle a terminé meilleure buteuse avec 5 buts, se hissant parmi les révélations du tournoi. Rapide, dotée d'un excellent sens du placement et capable d'éliminer en un contre un, Tholakele est aussi précieuse par son pressing constant et sa capacité à jouer en pivot.

Sedilame Maitumelo Bosija

Gardienne de but emblématique du Botswana, Sedilame Maitumelo Bosija s'impose par sa sérénité et sa capacité à lire le jeu avec acuité. Dotée de réflexes affûtés sur sa ligne et d'un excellent jeu au pied, elle excelle dans les relances rapides, catalysant ainsi les transitions offensives de son équipe. Sa communication constante avec sa défense en fait un pilier du bloc arrière. Victime d'une grave blessure au genou, elle a su revenir au plus haut niveau avec une détermination remarquable, incarnant la résilience à l'état pur.

Le sélectionneur : Basimanebotlhe Alex Malete

Basimanebotlhe Alex Malete, sélectionneur de l'équipe féminine du Botswana depuis 2023, adopte une approche tactique moderne axée sur la discipline défensive et l'analyse approfondie des performances. Titulaire d'un diplôme CAF B et d'une certification avancée en analyse tactique, il met en oeuvre des séances de live post-match review, analysant l'intégralité des matchs pour identifier les séquences clés et améliorer la prise de décision collective.

Ambitions et analyses du groupe

Le Botswana espère faire mieux qu'en 2022, où il avait été sorti en quart de finale par le Maroc. Le groupe de la CAN 2024 est relevé, avec notamment le Nigeria, la Tunisie et l'Algérie, mais les Botswanaises misent sur leur discipline défensive et l'efficacité de leur trio offensif pour tenter de créer la surprise. Le statut d'outsider pourrait jouer en leur faveur, à condition de maintenir un niveau de rigueur élevé tout au long de la phase de groupes.