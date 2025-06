Burkina Faso: Examens scolaires - Une session spéciale en vue dans certaines localités

Les épreuves écrites du Certificat d'études primaires (CEP), du Brevet d'études du premier cycle (BEPC), du Brevet d'études professionnelles (BEP) et du Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ont débuté, hier mardi 3 juin 2025, dans la région de l'Est. Ils sont 7 723 candidats en quête du BEPC, 552 du BEP, 218 du CAP et 11 320 du CEP.

A travers la région de l'Est, 7 723 candidats dont 3 042 garçons et 4 681 filles vont à la conquête du Brevet d'études du premier cycle (BEPC), session 2025. Quant aux examens du Brevet d'études professionnelles (BEP) et du Certificat d'aptitude professionnelle (CAP), ils sont, respectivement, 552 et 218 élèves en quête du parchemin. Concernant le Certificat d'études primaires (CEP), la région de l'Est compte 11 320 candidats dont 6 042 filles et 5 278 garçons.

Le top départ des épreuves écrites des différents examens a été donné, hier mardi 3 juin 2025, à Fada N'Gourma par le gouverneur de la région de l'Est, Ram Joseph Kafando, qui avait à ses côtés plusieurs responsables du système éducatif. Selon le Directeur régional (DR) de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique de l'Est, Gabriel Sawadogo, les candidats aux examens du BEPC composent dans 33 jurys et ceux des examens techniques le font dans 4 jurys. Quant au CEP, les candidats composent dans 31 jurys.

« Au niveau de notre région, nous avons 31 jurys, 74 centres d'examen, 267 salles d'examen, 1 400 examinateurs et 618 correcteurs mobilisés », a détaillé le DR chargé de l'éducation primaire de l'Est, Yentema David Thiombiano. Par ailleurs, il a indiqué que certains centres ont été délocalisés en raison du contexte sécuritaire. Même scénario pour le secondaire. Selon le DR Gabriel Sawadogo, la situation sécuritaire a entrainé, également, une baisse des effectifs cette année. « En comparant les effectifs de 2024 et 2025, nous enregistrons une baisse de 25% », a-t-il fait remarquer.

Au niveau du primaire, les effectifs sont en baisse de 4,9%. Toutefois, a rassuré M. Sawadogo, il est prévu une session spéciale dans certaines localités pour permettre à tous les élèves de passer les examens. Avant d'ouvrir l'enveloppe de l'épreuve de rédaction de l'examen du primaire, le gouverneur Ram Joseph Kafando a appelé les candidats de l'Est a hissé la région à un rang honorable à la proclamation des résultats afin de témoigner, une fois de plus, la résilience des populations. « Je saisis cette opportunité pour formuler mes voeux de succès à l'ensemble des candidats de la région, mais aussi

pour féliciter les acteurs de l'éducation et les partenaires de l'éducation. Je tiens à saluer le travail abattu en amont par les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) », a-t-il conclu.