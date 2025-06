Tunisie: Le gouvernement met les bouchées doubles pour sécuriser les engrais avant la saison agricole

Un Conseil ministériel restreint (CMR) s'est tenu mardi au Palais du Gouvernement à la Kasbah. Il a été décidé d'accélérer la constitution de stocks en engrais chimiques (ammonitrate, phosphate diammonique, adénosine triphosphate, etc.) afin de couvrir les besoins de la saison agricole 2025/2026, tout en maintenant les prix inchangés pour permettre aux agriculteurs d'y accéder à des tarifs abordables. L'objectif est de maîtriser les coûts de production, selon un communiqué de la Présidence du Gouvernement.

Présidé par la cheffe du gouvernement, Sara Zaafrani Zenzri, le conseil a adopté plusieurs mesures visant à garantir l'approvisionnement en engrais chimiques pour la prochaine saison agricole. Parmi ces mesures figure l'adoption de l'application digitale « Engrais », conçue pour assurer la distribution des fertilisants du producteur au consommateur sur le marché local. Cette plateforme vise à garantir un accès équitable, un suivi rigoureux des quantités distribuées par le Groupe chimique auprès des grossistes et des agriculteurs, ainsi que le respect des prix fixés, dans le but de renforcer la transparence des transactions et de lutter contre la spéculation.

Le Conseil a également décidé de faciliter les mécanismes de financement pour assurer le bon déroulement de la saison agricole, tout en garantissant les capacités de stockage nécessaires.

Par ailleurs, une session de formation sera organisée en juin 2025 par le Centre sectoriel de formation aux métiers du transport et de la logistique de Borj Cedria. Destinée aux chauffeurs de camions transportant des matières dangereuses, cette formation leur permettra d'obtenir un certificat de compétence en conformité avec la loi n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au transport par route des matières dangereuses, qui impose un certificat spécifique pour le transport de l'ammonitrate.

À l'issue du conseil, la cheffe du gouvernement a appelé les ministres à renforcer la coordination avec les structures régionales et locales ainsi qu'avec les différents acteurs des secteurs agricole et industriel, afin de soutenir la production et de constituer un stock stratégique d'engrais chimiques. Elle a également insisté sur l'importance de garantir les conditions de sécurité et de réunir les conditions favorables au bon déroulement de la saison agricole 2025/2026.