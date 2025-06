Tunisie: Le CAB au point mort - Hidoussi dans l'expectative!

L'avenir de l'entraîneur dépendra des orientations futures du club et de l'issue de ses problèmes financiers...

Rien n'est clair pour le moment au CAB! Les responsables cabistes actuels, dont le mandat a expiré avec la fin de la saison sportive, attendent que la situation matérielle s'éclaircisse pour se prononcer sur les décisions à prendre. La première d'entre elles a trait à l'avenir de Sofiene Hidoussi au CAB et de bon nombre de joueurs en fin de contrat.

En effet, plusieurs problèmes persistent puisque les dettes ne sont pas encore remboursées, la date de l'assemblée générale élective n'ayant toujours pas été fixée, faute de candidat outre la gestion des affaires courantes qui laissent tout le monde sur sa faim et dans le doute. Toutes ces incertitudes ne facilitent pas la tâche du comité provisoire sortant. À commencer par les recrutements !

Dettes à éponger

On ne pourra penser à l'opération de recrutement que lorsqu'on se sera acquitté des dus laissés par les anciens dirigeants. Et même si la Fifa et la FTF accordent encore un sursis au CAB en reportant le délai du paiement des dettes, les responsables du Club n'auront pas le droit d'effectuer des recrutements. Sur le plan purement sportif pour le nouvel exercice, il ne sera pas possible aux Nordistes de réaliser ce bond qualitatif tant attendu par les supporters «jaune et noir», selon Hidoussi lui-même.

Lui qui connaît parfaitement bien les points forts et les points faibles de son effectif. Dans le même temps, il faut préparer la liste des joueurs qui sont sur le départ. Il est d'usage de faire un tri dans l'ensemble cabiste, comme d'ailleurs, dans chaque équipe. Le CAB a besoin de se renforcer en cette inter-saison s'il désire accéder à un nouveau palier selon l'entraîneur.

L'opération de collecte des fonds est en cours, elle permettra d'après les dernières rumeurs d'éponger quelques arriérés financiers de certains anciens joueurs. Nous restons optimistes du côté cabiste malgré l'attente insupportable de la réponse de la Stir et des autorités locales et régionales concernant leurs subventions... En résumé, le maintien de Hidoussi à la tête du CAB est tributaire du président Samir Yaâcoub et ce dernier est tributaire du bon vouloir des aides attendues. Allez comprendre!