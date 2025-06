Tunisie: Meurtre d'un Tunisien en France - La LTDH exprime sa profonde indignation

La Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'homme (LTDH) a exprimé sa profonde indignation face au crime raciste et odieux survenu samedi dernier à Puget-sur-Argens, dans le Var (France), qui a coûté la vie à un citoyen tunisien.

Cet acte tragique résulte de la montée inquiétante des discours de haine et de racisme dans l'espace public, tant en France qu'en Europe. Selon la LTDH, ces propos discriminatoires incitent à la violence et menacent la cohésion sociale ainsi que les valeurs de tolérance.

Dans une déclaration publiée mardi, la Ligue a rappelé aux autorités françaises leurs obligations en matière de droits humains, les exhortant à assumer pleinement leur responsabilité juridique et morale face à ce qu'elle qualifie de « vague alarmante de haine ». Elle les appelle à garantir une protection effective des migrants, ainsi que des minorités religieuses et ethniques vivant sur leur territoire.

La LTDH a également demandé l'ouverture d'une enquête sérieuse, transparente et impartiale sur les circonstances de ce crime.

Par ailleurs, elle a interpellé les Nations Unies ainsi que les instances internationales et régionales de défense des droits humains, les appelant à jouer leur rôle de surveillance et à sanctionner les États qui manquent à leur devoir de lutte contre le racisme et les discriminations.

La Ligue a souligné que le silence face aux discours de haine et à la violence, que ce soit en Tunisie ou en France, équivaut à une forme de complicité. Ce silence, selon elle, ouvre la voie à de nouvelles vagues de violences racistes, mettant en péril la paix sociale, la coexistence au sein des sociétés et les fondements mêmes de la justice et des droits humains.

Pour rappel, un citoyen tunisien a été tué samedi dernier par son voisin, un Français de 53 ans, dans le Var, au sud de la France.

Les autorités tunisiennes et françaises ont fermement condamné cet acte « odieux et raciste ». Le parquet national antiterroriste français a ouvert une enquête pour homicide et tentative d'homicide à caractère racial ou religieux.