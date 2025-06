Tunisie: Développement régional - Les pistes pour une participation plus soutenue du secteur privé

Le développement régional en Tunisie demeure un enjeu majeur, particulièrement dans les régions de l'intérieur du pays qui souffrent d'un déséquilibre persistant par rapport aux zones côtières. Le secteur privé peut jouer un rôle clé dans la réduction de ces disparités régionales et dans la stimulation d'un développement inclusif, durable et équitable.

En investissant dans les régions intérieures, les entreprises privées peuvent générer des emplois directs et indirects, limitant ainsi l'exode rural et la migration vers les grandes villes ou à l'étranger, notamment la fuite de cerveaux dont le pays a plus que jamais besoin. L'installation d'industries agroalimentaires, de PME artisanales ou de services innovants adaptés aux besoins locaux peut dynamiser les économies régionales et renforcer les chaînes de valeur locales.

Innovation et transfert de compétences

Le secteur privé peut collaborer avec l'État dans le cadre de partenariats public-privé (PPP) pour améliorer les infrastructures (routes, énergie, TIC, etc.) et les services (santé, éducation, transport), qui sont des prérequis essentiels au développement régional. Si bien qu'une meilleure infrastructure attire davantage d'investisseurs et renforce l'attractivité des régions marginalisées. Les entreprises privées introduisent souvent des innovations technologiques et des pratiques modernes de gestion. En s'implantant dans les régions, elles peuvent contribuer au transfert de compétences et à la formation de la main-d'œuvre locale, renforçant ainsi le capital humain et la productivité régionale.

Promotion de l'entrepreneuriat local

Le secteur privé peut aussi soutenir l'entrepreneuriat local à travers l'incubation de start-up régionales, le financement de projets innovants, et le mentorat. Cela favorise l'émergence d'un tissu entrepreneurial endogène capable de répondre aux besoins spécifiques de chaque région.

En adoptant une démarche de responsabilité sociétale, les entreprises peuvent contribuer au développement des communautés locales, en finançant des projets éducatifs, culturels ou environnementaux, ou encore en favorisant l'inclusion économique des femmes et des jeunes.

Le secteur privé ne doit pas être perçu uniquement comme un moteur de croissance économique, mais également comme un acteur stratégique du développement régional.

Pour que ce rôle soit pleinement assumé, il est essentiel de garantir un climat d'affaires favorable, assurer une répartition équitable des incitations fiscales et faciliter l'accès au financement pour les investisseurs dans les régions.

Le partenariat entre les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile est la clé d'un développement régional durable en Tunisie.