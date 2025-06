Tunisie: Le CA attend les élections - Et maintenant ?

Le paiement des dettes locales et le financement des recrutements restent le chantier le plus urgent.

Et ce n'est pas si clair.

Habitué à vivre des moments difficiles à la fin de chaque saison, le CA n'a pas dérogé à la règle. Ce qui s'est passé, tout le monde le connaît. Le plus important est de voir la suite des événements et l'impact sur la vie quotidienne et aussi sur le futur immédiat. Pendant ces derniers jours, la vue ne s'est pas éclaircie au parc A avec encore ce duel acharné entre le premier sponsor-mécène américain et le comité des sages. Ce conflit d'intérêt n'est pas un secret, il est déclaré et connu de tous.

L'Américain bataille pour un comité élu selon les statuts exigeants actuels et ne cache pas son appui manifeste pour deux membres du comité provisoire sortant pour prendre les rênes. C'est sa condition pour prolonger son contrat et pour verser d'autres fonds. Va-t-il y avoir des élections ? Ça reste encore un mystère, car même les noms évoqués ne sont pas très chauds pour diriger après les tensions surprenantes et virulentes de la fin de la saison. Ajoutez à cela ces groupes de supporteurs influents entrés en lice avec des communiqués menaçants et fermes contre toutes les candidatures. C'est le flou total, c'est un cadre des plus incertains qui risque de saper plusieurs opérations de recrutements entamées.

Si Mohamed Sahli, soutenu par le sponsor américain, travaille dur pour préparer la reprise et désigner le nouvel entraîneur et les nouveaux renforts, il reste ce flou administratif qui empêche de finaliser certaines transactions. On parle de Soltani, Romdhane, Bouassida, Chamekh comme futurs clubistes, mais rien n'est officialisé. D'autres pistes s'éloignent, faute de vis-à-vis.

Les étrangers sur le départ

En attendant le nouvel entraîneur, certains joueurs étrangers vont devoir faire leurs adieux et permettre de renflouer les caisses. On parle surtout de Kinzumbi, Simakula et aussi de Ali Youssef. Si pour les deux premiers, leur passage est raté à tous les niveaux ( aucun apport même si les choix de Bettoni et sa mauvaise gestion y sont pour beaucoup), le Libyen a montré de bonnes choses avant de fléchir en fin de saison. Son contrat expire la saison prochaine. On fait tout pour le renouveler, mais pour le moment rien de concret. Des offres parviennent au Libyen de clubs étrangers ( Russie, Egypte, Qatar) avec des montants qui dépassent le million de dollars pour le club. D'après les derniers échos, Mohamed Sahli et son équipe technique veulent le prolonger vu sa marge de progression. Pour les deux premiers, ils devront partir et aider le club à gagner en liquidité.