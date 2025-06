Algérie: Mesures spéciales pour assurer l'approvisionnement en eau durant les jours de l'Aïd El-Adha

Alger — L'Algérienne des eaux (ADE) a pris une série de mesures exceptionnelles pour assurer l'approvisionnement continu en eau potable durant les jours de l'Aïd El-Adha, a affirmé mardi à Alger le directeur central de la clientèle et de la communication de l'établissement, Salah Eddine Charit.

Lors d'une conférence de presse au siège de l'établissement, M. Charit a précisé que l'ADE avait mis en place un plan spécial pour assurer l'approvisionnement en eau avant, durant et après l'Aïd, à travers le remplissage graduel de 8.620 réservoirs (dans les différentes wilayas du pays) avec plus de 7,35 millions de mètres cubes d'eau, qui seront mis à disposition vendredi matin, premier jour de l'Aïd.

L'ADE a également procédé au nettoyage et à la stérilisation des réservoirs et mobilisé les puits, les stations de traitement et les stations de pompage, a-t-il dit.

L'établissement a aussi procédé par anticipation à la maintenance de toutes les installations hydrauliques et à la réparation des fuites afin de renforcer le débit et la pression dans le réseau qui s'étend sur environ 95.000 km, a ajouté le responsable, assurant que le programme d'approvisionnement sera "équitable et équilibré".

Pour faire face à tout imprévu susceptible de perturber l'approvisionnement, un programme d'intervention spécial a été mis en place durant les jours de l'Aïd. Il prévoit la mobilisation d'équipes de permanence travaillant par brigades pour assurer un service continu 24h/24 et la mobilisation de camions-citernes et de brigades de maintenance mobiles prêtes à intervenir rapidement le cas échéant, a expliqué M. Charit, ajoutant que "les groupes électrogènes de secours ont été vérifiés pour garantir la stabilité du réseau".

Par ailleurs, l'établissement a lancé une campagne de sensibilisation à travers la distribution de brochures dans les lieux publics et la diffusion de spots d'information sur les radios locales et les réseaux sociaux, afin d'inciter les citoyens à rationaliser leur consommation d'eau et à éviter le gaspillage, a-t-il fait savoir.

De son côté, le directeur central de l'exploitation et de la maintenance de l'établissement, Haouchène Ramdane, a assuré que "la fête de l'Aïd El-Adha et la prochaine saison estivale se dérouleront dans les meilleures conditions, grâce aux projets en cours dans plusieurs wilayas, au remplissage des barrages à hauteur de 41,29% et à la mise en service de grandes stations de dessalement d'eau de mer qui ont vocation à renforcer la sécurité hydrique du pays".