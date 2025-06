Tunisie: Miss du pays, demi-finaliste mondiale à Miss World 2025 en Inde

Lamis Redissi, Miss Tunisie 2025, a fait vibrer tout un pays en atteignant les demi-finales du prestigieux concours Miss World 2025, qui s'est déroulé en Inde du 7 au 31 mai 2025. Pour la première fois depuis la participation tunisienne en 1957, notre représentante a franchi un cap inédit en se hissant parmi les 20 meilleures candidates sur 110 participantes, tout en se classant dans le Top 5 des concurrentes africaines.

Âgée de 23 ans, originaire de Djerba et étudiante en master de marketing à l'IHEC Carthage, Lamis Redissi s'est distinguée non seulement par sa beauté et son élégance, mais aussi par son engagement social et humanitaire. Avant d'être sacrée Miss Tunisie en février 2025, elle a notamment mené des actions auprès de jeunes filles en difficulté de santé et participé à des projets environnementaux locaux, incarnant ainsi les valeurs modernes et engagées de la femme tunisienne.

Cette performance sans précédent ouvre une nouvelle ère pour la Tunisie sur la scène internationale des concours de beauté, valorisant à la fois la grâce, l'intelligence et la détermination des jeunes Tunisiennes. Lamis Redissi devient ainsi une véritable ambassadrice de la culture et du rayonnement tunisien.