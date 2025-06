Tunisie: Le pays s'apprête à accueillir un bureau régional d'Afreximbank en Afrique du Nord

Lors d'une journée d'information et de sensibilisation dédiée au Système africain de paiement et de règlement, organisée mardi à Tunis à l'attention des banques commerciales tunisiennes, Lamia Abrouk, présidente du cabinet du ministre du Commerce et du Développement des Exportations, a annoncé la préparation de la Tunisie à l'ouverture prochaine d'un bureau régional de la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) en Afrique du Nord.

Abrouk a souligné que cette implantation régionale permettra de renforcer l'efficacité du programme du Système africain de paiement et de règlement dans la région, facilitant ainsi l'accès des acteurs économiques tunisiens aux institutions financières africaines. Elle a également mis en avant les compétences et l'expertise tunisiennes, facteurs clés pour la réussite de ce projet stratégique.

La journée, organisée selon un communiqué officiel du ministère du Commerce et du Développement des Exportations, visait à présenter aux banques tunisiennes les avantages et garanties offerts par le Système africain de paiement et de règlement. L'événement a aussi permis de sensibiliser les établissements bancaires à l'importance de leur adhésion à ce système, notamment pour dynamiser les échanges commerciaux intra-africains et sécuriser les transactions financières.

Abrouk a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la dynamique continentale portée par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), considérée comme l'une des plus grandes avancées économiques du continent. Ce marché commun africain repose sur la libre circulation des biens et services, soutenue par des mécanismes de paiement transparents, rapides et sécurisés, fondés sur la confiance mutuelle.

Elle a par ailleurs souligné les difficultés rencontrées par les entreprises exportatrices tunisiennes, particulièrement les petites et moyennes entreprises, dans leurs transactions commerciales avec d'autres pays africains, notamment en raison de délais de paiement et de transfert trop longs. Abrouk a insisté sur l'importance de l'engagement des banques dans le Système africain de paiement et de règlement, qui offre une infrastructure moderne et efficace pour surmonter ces obstacles.