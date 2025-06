Tunisie: Le nouveau pont de Bizerte entre dans sa phase principale de construction avec le chinois Sichuan Engineering

Les travaux de la deuxième et principale phase du projet du nouveau pont de Bizerte connaissent une avancée majeure, avec l'achèvement de l'installation du chantier et la mobilisation complète des équipements et ressources humaines nécessaires, tant du côté de Bizerte Sud que des localités de Zarzouna et Menzel Abderrahmane.

Lors d'une visite de terrain effectuée à Menzel Abderrahmane (délégation de Menzel Jemil), le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yacoub, a constaté l'état d'avancement des opérations en compagnie des responsables techniques et administratifs de l'entreprise chinoise Sichuan Engineering, maître d'œuvre du projet, ainsi que des cadres de la Direction générale des ponts et chaussées et de l'unité de gestion par objectifs du ministère de l'Équipement.

Les équipes ont confirmé la finalisation de l'ensemble des travaux géotechniques sur la terre ferme. Les travaux sous-marins sur le canal de Bizerte, eux, sont en cours et devraient s'achever d'ici la fin du mois de juin. Ils précèderont le lancement, dès juillet, des opérations de forage destinées à la pose des fondations profondes des deux travées principales du pont, à une profondeur de plus de 70 mètres sous l'eau et une hauteur de 60 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Lors d'une réunion de travail organisée au siège du projet, en présence de M. Ya Yachang, directeur général de la filiale tunisienne de l'entreprise chinoise, le gouverneur a réaffirmé son engagement à lever tous les obstacles éventuels et à assurer les conditions optimales pour la réussite du chantier. Il a également salué la bonne coordination entre les acteurs publics et les entreprises tunisiennes impliquées dans les premier et troisième lots du projet.

Pour mémoire, le nouveau pont de Bizerte représente un investissement stratégique de 761 millions de dinars, réparti en trois lots sur une longueur totale de plus de 9 kilomètres. Le lot principal, actuellement en cours de réalisation par le consortium Sichuan, est estimé à 610 millions de dinars. Il concerne un pont principal de 2,1 kilomètres, de type à tablier métallique revêtu de béton armé, composé de 19 travées au-dessus du canal de navigation, culminant à environ 60 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette hauteur permettra le passage de tous types de navires, renforçant ainsi les capacités logistiques du port de Bizerte.

La mise en service du pont est prévue pour le troisième trimestre de 2027, conformément aux termes du contrat.