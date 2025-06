Sénégal: Masse monétaire Sénégal - 10237,7 milliards de fCfa enregistrés en fin février 2025

Au Sénégal, la masse monétaire a augmenté de 159,5 milliards en variation mensuelle, pour s'établir à 10237,7 milliards à fin février 2025. C'est ce qui ressort du Point mensuel de conjoncture de la Direction de la Prévision et des études économiques (Dpee) rendu public en fin mai.

Le document renseigne que cette hausse est attribuable à la circulation fiduciaire de billets et pièces hors banques et les autres dépôts inclus dans la masse monétaire. Ces derniers ont progressé, respectivement, de 65,3 milliards et 111,6 milliards. Ainsi, ils se sont établis à 2891,2 milliards et 4719,7 milliards à fin février 2025.

« En revanche, les dépôts transférables ont reculé de 17,5 milliards, pour s'établir à 2626,8 milliards à fin février 2025. En glissement annuel, la liquidité globale de l'économie a progressé de 8,7% à fin février 2025 », lit-on dans le texte.

La Dpee renseigne aussi que les actifs extérieurs nets des institutions de dépôts sont estimés à 2171,1 milliards pendant la période sous revue. Ils ont connu une hausse de 134,2 milliards par rapport à la fin du mois précédent. « Cette progression est principalement attribuable à la position extérieure nette de la banque centrale qui a enregistré une hausse de 229,6 milliards pour s'établir à 1477,5 milliards », explique la Direction en charge de la prévision et des études économiques.

Baisse de 95,4 milliards des avoirs extérieurs nets des banques primaires

Toutefois, la même source indique que les avoirs extérieurs nets des banques primaires ont diminué de 95,4 milliards, s'établissant ainsi à 693,6 milliards à fin février 2025. Comparativement à fin février 2024, les actifs extérieurs nets des institutions de dépôts ont augmenté de 449,4 milliards, soit une hausse de 26,1%.

Quant à l'encours des créances intérieures des institutions de dépôts, il a augmenté de 186,1 milliards entre fin janvier 2025 et fin février 2025, atteignant 10347,1 milliards. « Cette hausse s'explique par la progression des créances nettes sur l'administration centrale (+145,0 milliards) et des créances sur l'économie (+41,1 milliards) qui se sont établies, respectivement, à 3599,7 milliards et 6747,4 milliards à fin février 2025. En glissement annuel, l'encours des créances intérieures des institutions de dépôts a progressé de 570,9 milliards, soit une hausse de 5,8% à fin février 2025 », rapporte la Dpee.