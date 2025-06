Gabon: La Semaine nationale de l'environnement pour trouver de solutions contre la pollution plastique

La question de la lutte contre la pollution plastique suscite beaucoup de réflexion chez les défenseurs de la nature, ceux de la biodiversité. Le ministère en charge de l'Ecologie et du Climat, à travers sa Direction Générale de l'environnement et de la protection de la nature, a initié la Semaine nationale de l'environnement pour trouver de solutions y relatives.

Les coins de certaines grandes villes sont devenus le dépotoir des déchets plastiques. Une situation qui inquiète de nombreux scientifiques et défenseurs de l'environnement. Au Gabon, le ministère en charge l'Environnement, de l'Ecologie et du Climat, à travers sa Direction Générale de l'environnement et de la protection de la nature initie la Semaine nationale de environnement sous le thème :" La lutte contre la pollution plastique. Agis aujourd'hui pour sauver demain, arrête de polluer."

Cette semaine nationale de l'environnement est un moment de réflexion pour le Gabon, membre de la Climate and Clean Air Coalition (CCAC). Elle oeuvre pour réduire les polluants climatiques de courte durée afin de limiter le réchauffement climatique, contribuant ainsi à l'Accord de Paris tout en soutenant le développement économique, la santé publique, ainsi que la sécurité environnementale et alimentaire.

Les objectifs de la tenue de cette semaine nationale de l'environnement sont divers. Il s'agit de :

- Présenter et valider l'inventaire des émissions de méthane développé à l'aide de CoMAT, y compris un plan de réduction proposé pour le secteur pétrolier et gazier ;

- Partager les principales conclusions et recommandations pour la valorisation du méthane dans le secteur pétrolier et gazier ;

- Recueillir les commentaires, suggestions et contributions supplémentaires des parties prenantes ;

- Renforcer la collaboration entre gouvernement, l'industrie et les partenaires au développement pour soutenir les objectifs de réduction de méthane du Gabon ;

- Renforcer les engagements du Gabon dans le cadre du Global Méthane Pledge.

Il est conseillé, pour lutter contre la pollution plastique, de privilégier les produits non suremballés, dans un emballage recyclable, dont la taille est ajustée au produit.

Cette semaine nationale de l'environnement porte aussi sur la validation des résultats de l'inventaire des émissions de méthane et de la présentation des conclusions et recommandations issues de l'analyse des lacunes. Il permettra également de recueillir les commentaires et suggestions des parties prenantes pour affiner les résultats.

Le méthane est un puissant gaz à effet de serre, et sa réduction constitue l'un des moyens les plus rapides et efficaces pour ralentir le changement climatique. Des mesures ciblées pourraient réduire les émissions anthropiques de méthane de 45% d'ici 2030, évitant ainsi près de 0,3°C de réchauffement d'ici les années 2040.