Congo-Brazzaville: Affaires maritimes

L'atelier de validation de la « Stratégie nationale pour la mer et les eaux continentales » prendra fin le 6 juin à Brazzaville. L'ambition du Congo, à travers cette initiative, est de se doter d'une politique maritime et fluviale durable, apte à assurer une meilleure gestion des ressources aquatiques et promouvoir une économie bleue prospère.

En effet, les eaux marines et continentales peuvent davantage contribuer à la diversification de notre économie dans des secteurs à grand potentiel de croissance comme la pêche, l'aquaculture, le transport fluvial, la logistique portuaire, le tourisme côtier.

Les experts et les partenaires au développement, qui scrutent cette stratégie nationale, devraient réfléchir à des mesures d'accompagnement qui soutiennent la croissance économique en tenant compte des enjeux sociétaux, environnementaux et sécuritaires liés au vaste réseau hydrographique exceptionnel dont dispose le pays.

Le plus grand défi à relever après la validation de cette stratégie, dans les prochains jours, est la mise en oeuvre effective des actions et projets validés. Le gouvernement devra, pour ce faire, veiller à ce que les administrations impliquées jouent pleinement leur rôle afin que le Comité interministériel de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales parvienne à piloter l'exécution de cette stratégie en saisissant toutes les opportunités de création de richesse y relatives.