Gabon: Insertion professionnelle - Un jeune gabonais propose des solutions

Face à un chômage qui, malgré les efforts du gouvernement, Ted Mickael Obiang Zue, banquier et président de l'association "Les Enfants du Gabon", présente quelques pistes de solutions, mettant en avant la nécessité de "renforcer l'orientation professionnelle dès le secondaire" et de "former aux métiers d'avenir, en anticipant les évolutions économiques", a noté l'agence gabonaise de presse.

Pour lui, "accompagner les jeunes à travers un Conseil en Évolution professionnelle national", constitue également un levier majeur pour l'insertion durable. Parmi les pistes qu'il défend, Ted Mickael Obiang Zue évoque la formation en alternance, qu'il qualifie de « passerelle concrète vers l'emploi ». Il affirme que l'alternance, en associant enseignement théorique et immersion pratique, crée un lien direct entre l'école et le marché du travail. Il cite ainsi l'exemple français, où "70% des jeunes formés en alternance trouvent un emploi dans les six mois suivant leur diplôme", pour illustrer l'efficacité de ce modèle.

Enfin, il plaide pour des mesures d'ordre économique et social, telles que l'exonération des charges sociales pour encourager les recrutements responsables et la désignation du PNPE comme interlocuteur unique pour tous les demandeurs d'emploi, y compris les personnes en situation de handicap.

Il souligne que « cette approche s'accompagnerait d'un dynamisme territorial, porté par les Agences de Développement Local ». Selon Ted Mickael Obiang Zue, "ce n'est qu'en combinant les actions sociales, éducatives, économiques et territoriales que le Gabon pourra bâtir une politique de l'emploi solide et durable, offrant des moyens de subsistance décents à tous ».