Guinée: Arnaque au hadj - Les gens n'ont vraiment peur ni d'Allah ni de Doumbouya

Pour de nombreux musulmans guinées, le pèlerinage à la Mecque en 2025 se sera finalement déroulé en...Guinée. La faute à une arnaque au hadj dont ils ont été victimes.

Tout est partie d'une dame qui se serait présentée comme proche de la mère du président Mamadi Doumbouya pour escroquer, pas moins de 416 personnes. Le montant total de cette flibusterie religieuse s'élève à environ 27 milliards de francs guinéens soit la contrevaleur de 1 792 776 en francs CFA. Fort heureusement, l'escroc et deux autres de ses complices ont été arrêtés le 30 mai dernier et on espère qu'elle sera punie à la hauteur de ses péchés.

Il faut croire que les gens n'ont vraiment peur ni d'Allah ni du président de la Transition, dans la mesure où son nom est mêlé à cette arnaque autour du cinquième pilier de l'Islam, une obligation à tous les croyants ayant les moyens d'accomplir ce rite à le faire au moins une fois dans sa vie. Allah seul sait combien les disciples de Mohamed, leurs familles se saignent souvent au quatre veines pour effectuer le hadj. Et quand ça se termine parfois en eau de boudin, il y a de quoi enrager.

Ce qui aurait dû être un simple fait divers est devenu, par la force des choses, une affaire d'Etat. Tant et si bien que le gouvernement guinéen, par la voix du général Amara Camara, ministre secrétaire général de la présidence, a reconnu les « manquements » et les « erreurs » de l'Etat dans la gestion du pèlerinage et a promis le hadj gratuitement l'an prochain aux victimes, tout en leur demandant de vivre leur mésaventure en acte de foi.

Si les autorités guinéennes reconnaissent leur responsabilité, c'est qu'elles ont quelques choses à se reprocher. Lesquelles exactement ? C'est peut-être un aveu de culpabilité quelque part à moins que le désordre ambiant qui règne dans l'organisation du hadj n'ait été un terreau fertile pour les flibustiers de tout poil. En réalité, la Guinée n'a pas l'apanage de ces pratiques.

Dans de nombreux autres pays, africains notamment, les organisateurs du hadj, des agences kafoulmaye pour certains cas, s'enrichissent eux-mêmes de façon éhontée sur le dos de leurs propres coreligionnaires. C'est à se demander parfois si les considérations mercantiles ne prennent pas le pas sur ce qui devrait être des actes de dévotion. Il ne reste plus qu'au bataillon de pèlerins escroqués que de prier Allah pour être toujours en état d'effectuer le pèlerinage l'année prochaine.