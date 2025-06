Afrique de l'Ouest: Bourse - Plus de 2,300 milliards de transactions opérées ce mardi 3 juin 2025 à la BRVM

A l'issue de la séance de cotation de ce mardi 3 juin 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), il a été recensé des transactions de plus de 2,300 milliards de FCFA.

La valeur totale des transactions s'est en effet établie à 2,344 milliards FCFA contre 1,257 milliard FCFA la veille. A l'origine de ces fortes transactions, il y a une valeur transigée au niveau du compartiment des actions de 2,295 milliards FCFA. Plus précisément, le marché a enregistré des transactions portant sur 221 698 actions Filtisac Côte d'Ivoire pour un montant total de 1 442 750 685 FCFA.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, il a enregistré une baisse de 50,573 milliards, passant de 11 676,535 milliards FCFA la veille à 11 625,962 milliards FCFA ce 3 juin 2025. Quant à celle du marché des obligations, elle a aussi enregistré une baisse de 9,861 milliards, à 10 536,256 milliards FCFA contre 10 546,117 milliards FCFA ce 2 juin 2025.

Les trois indices phares de la Bourse sont en repli. L'indice BRVM Composite cède ainsi 0,43% à 301,49 points contre 302,80 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 est en régression de 0,49% à 151,13 points contre 151,87 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a baissé de 0,78% à 123,64 points contre 124,61 points la veille.

Pour la troisième journée consécutive, le titre Filtisac Côte d'Ivoire (plus 7,42% à 6 515 FCFA) occupe la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours, suivi respectivement par les titres TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (plus 7,36% à 2 770 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (plus 3,91% à 10 495 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (plus 3,80% à 2 595 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (plus 3,77% à 1 100 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SITAB Côte d'Ivoire (moins 7,47% à 17 105 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (moins 7,41% à 10 185 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (moins 3,36% à 5 750 FCFA), Société Ivoirienne de banque Côte d'Ivoire (moins 2,96% à 4 755 FCFA) et Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 2,73% à 535 FCFA).