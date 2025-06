Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Une liste électorale de 8 727 431 électeurs disponible à partir du 4 juin

Initialement prévue pour être disponible autour du 20 juin, la Commission électorale indépendante (Cei) a fait savoir le lundi 2 juin 2025, que la liste électorale définitive sera consultable à partir du mercredi 4 juin 2025, sur son site internet www.cei.ci et par SMS, en tapant les syntaxes *919# ou #919# chez tous les opérateurs de téléphonie mobile. La liste électorale 2024-2025 compte 8 727 431 électeurs, soit une hausse de 715 006 nouveaux électeurs (8,92%).

Le nombre d'électeurs hommes est de 4 508 948, soit 51,66 %. Cette liste compte 4 218 483, soit 48,34 % électeurs femmes. Le nombre de lieux de vote (Lv) est de 11 906, soit 989 nouveaux Lv ; nombre de bureaux de vote (Bv) : 25 678, soit 2154 nouveaux Bv. « La disponibilité de la liste électorale définitive achève le virage de la révision de la liste électorale (Rle) et ouvre à présent la voie vers l'organisation du scrutin du 25 octobre 2025 », a déclaré le président de la Commission électorale indépendante (Cei), Coulibaly-Kuibiert Ibrahime lors d'une rencontre avec les médias au siège de l'institution à Cocody.

Et de lancer cet appel à l'endroit des partis politiques : « Comme vous le savez, le parrainage citoyen, institué depuis 2020 sera à la deuxième édition de sa mise en oeuvre dans notre processus électoral. Les leçons apprises et les recommandations des ateliers-bilans contribueront, d'une part, à mieux former les partis et groupements politiques ainsi que les électeurs afin de s'approprier les modalités de son application. Elles permettront, d'autre part, à la Cei de renforcer son mécanisme, et surtout, de faciliter aux candidats la collecte des parrainages et permettre également au Conseil constitutionnel d'examiner aisément cette condition d'éligibilité qu'est le parrainage ».

Le président de la Cei a porté « à l'attention des partis politiques et des potentiels candidats, qu'ils auront droit à environ trois mois pour la collecte des parrainages sur non de la liste électorale provisoire mais plutôt sur la base de la liste électorale définitive, comme ils l'ont souhaité, au cours des rencontres ».

Il a affirmé également qu'il n'y aura pas une nouvelle révision de la liste électorale avant la présidentielle d'octobre 2025 : « Pas de révision de la liste électorale avant la présidentielle 2025 ».