Sénégal: Modernisation de l'écosystème portuaire sénégalais - Le Pad et les Douanes nouent deux accords de partenariat

Deux accords de partenariat ont été signés le 3 juin 2025 entre le Port autonome de Dakar (Pad) et les Douanes sénégalaises. Ils visent la modernisation de l'écosystème portuaire sénégalais. Les deux structures matérialisent ainsi leur engagement dans le déploiement du guichet unique.

Selon un communiqué conjoint, le premier accord signé avec Dp World Dakar et le Gie Gaïndé 2000, consacre la mise en oeuvre opérationnelle du guichet unique dématérialisé via la plateforme Orbus infinity. Cette initiative révolutionnaire, explique-t-on, permet la dématérialisation complète des formalités d'enlèvement des marchandises, l'automatisation des échanges des données entre les acteurs de la chaîne logistique, la réduction significative des délais de traitement et des coûts opérationnels et la sécurisation des transactions grâce à une plateforme intégrée et traçable.

Quant au second accord, renseigne la même source, il institue un cadre de concertation permanent co-présidé par les deux directeurs généraux du Pad et des Douanes. Il s'agit ainsi de piloter la permanence opérationnelle du secteur portuaire et d'assurer l'adéquation entre les services offerts et les besoins de la communauté portuaire.

Selon Waly Diouf Bodian, la signature de ces accords témoigne de l'engagement commun des deux institutions pour un port de Dakar moderne, compétitif et intégré aux standards internationaux. « Notre crédo, c'est de positionner le Sénégal au coeur des chaînes de valeur mondiales en mettant en place un système portuaire moderne, performant et intégrateur », a déclaré M. Bodiang. Selon lui, c'est dans cette perspective que s'inscrit le plan de repositionnement, fruit d'une démarche inclusive et participative.

« En procédant à la signature de ces deux protocoles d'accord, nous nous engageons également en faveur de la digitalisation complète des formalités d'enlèvement de marchandises et de l'automatisation des échanges des données entre les acteurs de toute la chaîne logistique », a indiqué Babacar Mbaye, directeur général des Douanes.