Congo-Brazzaville: Partenariat Figa-Ajuds - 150 femmes du marché Maman Mboualé bénéficient du crédit Kolisa

L'Association des jeunes unis pour le développement et la solidarité (Ajuds) a octroyé, le 3 juin, le crédit Kolisa aux commerçantes et aux entrepreneurs du secteur informel du marché Maman Mboualé, dans le 6e arrondissement de Brazzaville. Un projet rendu possible grâce au soutien financier du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement (Figa).

Destiné à oeuvrer pour le développement socio-économique national, le programme Kolisa, grâce au mécanisme de garantie du Figa, a permis à près de 150 femmes du marché domanial de Talangaï d'être les premières bénéficiaires de ce financement. Il vise à renforcer l'autonomie des femmes et hommes du secteur informel en leur offrant des crédits à des conditions adaptées à leurs besoins, sans les lourdeurs habituelles du système bancaire classique.

« A travers ce programme, nous avons voulu toucher les cibles populaires, en particulier des femmes exerçant des activités génératrices de revenus dans les marchés domaniaux de Brazzaville, conséquentes pour l'entretien de leurs familles respectives et véritables animateurs du système économique national. Il fallait donc non seulement les encourager mais surtout les appuyer à consolider leurs activités pour les rendre pérennes », a expliqué le directeur départemental Brazzaville-Pool du Figa, Christian M'para.

Le président de l'Ajuds, Atounga Atsobare Bricht, pour sa part, a souligné les efforts menés par son association en accompagnant les commerçantes dans la gestion et la croissance de leur petit commerce. Il a, par ailleurs, salué la confiance accordée à l'Ajuds par le Figa qui, selon lui, « montre que les organisations de la société civile, quand elles sont sérieuses, structurées et proches du terrain, peuvent être des partenaires crédibles et efficaces de l'Etat ».

Certaines femmes du marché Maman Mboualé ne se sont pas mises à l'écart, exprimant leur profonde satisfaction face à cette initiative du figa et de l'Ajuds qu'elles perçoivent comme une marque de reconnaissance de leur rôle économique. Elles ont témoigné leur volonté de réussir et considèrent ce soutien non pas comme une aide mais comme un levier pour consolider leurs activités et améliorer les conditions de vies de leurs familles.

Enfin, le Figa, par la voix du directeur départemental Brazzaville-Pool, a promis d'étendre cette opération de crédit Kolisa dans d'autres marchés de la capitale et localités voisines, notamment Kinkala, pour ainsi continuer à aider les commerçantes des marchés publics, les jeunes ambitieux et les hommes artisans du tissu économique national.