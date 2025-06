Congo-Brazzaville: Election Miss fitness supermodel world au Vietnam - Nauche Prudelle Kiba candidate du Congo

Ancienne étudiante en économie de l'entreprise à l'Université Marien-Ngouabi et en management des Ressources humaines à l'Institut international 2i de Pointe-Noire, Nauche Prudelle Kiba, plus connue sous le pseudonyme de NG Prudelle Parker, a fait également une formation préparatoire en hôtesse de l'air. Elle ira représenter le Congo du 6 au 16 juin au concours international de beauté, Miss fitness supermodel world, au Vietnam.

NG Prudelle Parker est présidente de l'association World of powerful women qui a pour objectif la protection de l'enfant et de la mère dans tout contexte. Cette association permet aux femmes amoureuses de la mode de représenter le pays à l'échelle internationale. NG Prudelle Parker exerce également dans la mode en tant que Miss. A ce titre, elle a représenté le Congo au Nigeria en 2018, en Chine en 2023, à Kosovo en 2024 et cette année elle sera à Ho Chi Minh ville, et à Quy Nhon ville, province de Binh Dinh au Vietnam.

La miss congolaise déplore le manque de soutien alors qu'elle va représenter les couleurs nationales. Et même pour véhiculer le message de sa participation à ce concours international, elle s'est servie de quelques médias et des réseaux sociaux, sollicitant l'apport des bonnes volontés. Les autorités habilitées ont été informées, dit-elle, mais hélas ! « Ce n'est pas pour la première fois que je représente le Congo et ce n'est pas non plus pour la première fois que l'on ne s'occupe pas de moi. Je n'ai malheureusement pas encore bénéficié du soutien de l'État. J'aimerais vraiment être soutenue », a-t-elle insisté.

Parlant de l'avantage qu'elle va tirer ainsi que le Congo si elle est lauréate, NG Prudelle Parker a dit que les avantages sont beaucoup plus pour le pays sur la scène internationale, surtout pour des concours Miss car il n'est presque pas visible.

« Si je suis élue Miss, ce serait l'honneur du pays car cela susciterait la venue des touristes, le pays sera mis en avant. Ensuite, j'aurai en mon nom une grande visibilité pour des grandes marques de l'industrie de la mode, du cosmétique et je serai l'image de Miss fitness supermodel world 2025. Cela sera aussi une occasion d'aider les enfants en difficulté et les mères en détresse. Lutter aussi contre la maltraitance des enfants, les violences faites aux femmes... C'est pourquoi je demande aux Congolais en particulier de me soutenir car il y a des challenges qui nécessitent un soutien de vote », a indiqué NG Prudelle Parker.

Faire connaître le Congo à l'international dans le domaine de la beauté

La candidate a souligné que son ambition est de faire connaître son pays à l'international dans ce domaine; d'organiser des compétitions internationales pour promouvoir la culture congolaise, le tourisme et aussi avoir des accords diplomatiques avec certains, mais surtout avoir une institution culturelle reconnue dans le monde... « Je rappelle que pour cette année, je suis à ma quatrième participation internationale. La première fois, c'était en 2018 au Nigeria.

J'étais revenue avec deux trophées de meilleures vidéos des travaux sociaux. La deuxième fois, c'était en Chine en 2023, j'avais été élue deuxième dauphine Miss supermodel international. La troisième fois, c'était au Kosovo en 2024 où j'avais occupé la première place d'Afrique, donc Miss freedom of Africa, et d'autres prix comme Miss top model, Miss best body, image du restaurant, image d'une émission Nkosov show. Et cette année, je serai peut-être élue Miss fitness supermodel et rentrée avec la couronne internationale. Aussi, quand on vise l'international, il est nécessaire d'être multilingue », souhaite-t-elle.

Tout en étant actrice sur le terrain, NG Prudelle Parker est aussi promotrice d'un concours de beauté. Elle apporte plus de lumière en apprenant comment ça se passe ailleurs et ajoute la touche personnelle tout en respectant les moeurs congolaises et rend hommage aux différents métiers qui puissent exister. Outre le fait qu'elle est promotrice, elle est aussi détectrice de talents et les fait briller. Dans le même cadre, en tant que promotrice, elle lance un appel à candidatures pour un concours qui aura lieu à Brazzaville. Ce concours concernera les femmes ayant un poids de 70 à 90 kg âgées de 18 à 25 ans. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 20 juin.

Notons que l'élection Miss fitness supermodel world, c'est pour accentuer la force physique et dynamique et le style de mode moderne, tout en étant également un lieu pour des personnalités incroyables afin de briller et s'affirmer avec convivialité et énergie positive pour la vie.