Cote d'Ivoire: Responsabilité sociétale de l'entreprise - La Sodexam présente sa politique aux parties prenantes

La Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique (Sodexam), dirigée par Jean Louis Moulot, a décidé de s'inscrire dans la durabilité en mettant en place une politique de Responsabilité société de l'entreprise (Rse). Cette politique a été officiellement présentée le mardi 3 juin 2025, à Abidjan, aux parties prenantes.

Le processus de cette politique de Rse a été structuré en trois phases. La première, appelée phase diagnostic (Phase I) a permis d'évaluer le niveau d'initiatives responsables déjà menées par la Sodexam et d'identifier l'ensemble des parties prenantes. Ainsi, la stratégie Esg élaborée pour le cycle 2025-2027 permet à la Sodexam à travers une politique Rse dûment rédigée et appliquée en son sein, d'amorcer la transition vers un modèle économique durable et inclusif.

La phase II a consisté en l'élaboration d'une stratégie faisant ressortir les enjeux Environnementaux, sociaux et de gouvernance (Esg) les plus pertinents à considérer par l'entreprise dans la conduite de ses activités. En 2025, afin de garantir l'ancrage durable de ses engagements Rse, la direction générale de la Sodexam entend poursuivre cette dynamique à travers une troisième phase (Phase III) avec la mise en oeuvre opérationnelle de cette stratégie Esg.

L'objectif est de positionner la Sodexam comme le leader de l'Afrique de l'Ouest dans l'exploitation et le développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, tout en garantissant un impact positif sur l'environnement, une gestion responsable des ressources et une gouvernance éthique exemplaire.

Pour le directeur général de la Sodexam, Jean Louis Moulot, la Rse est une initiative innovante pour le secteur public de s'y engager. En effet, ce qui change selon lui, c'est l'engagement fort de son entreprise à pouvoir avoir une empreinte et un impact positif sur le cadre de travail, sur l'environnement. « Notre entreprise se positionne comme celle qui assume ses responsabilités sur les enjeux de société, de gouvernance et environnementaux. Et un plan d'action a été élaboré et décliné pour mener des activités concrètes afin de mettre en oeuvre ces mesures qui nous permettront au terme de l'année 2025, de mesurer notre impact positif sur ces trois piliers », a déclaré Jean Louis Moulot.

A l'en croire, les populations seront impactées à travers les actions sociales qui sont mises en oeuvre pour les populations qui se trouvent dans le périmètre des infrastructures de la Sodexam et de manière générale, elles bénéficieront des actes positifs des actions qui sont menées au titre de la durabilité et la préservation de l'environnement et du cadre de vie.

« C'est une responsabilité qu'assume la Sodeam certes, mais c'est aussi une responsabilité partagée pour l'ensemble des citoyens et l'ensemble des entreprises. Nous sommes appelés à nous engager sur ce chantier comme l'a souhaité le Président de la République, Alassane Ouattara », explique le directeur général de la Sodexam.

S'agissant des données météorologiques, dit-il, elles sont mises à disposition 72 heures avant pour les tendances et les prévisions sont communiquées la veille. « Le taux de fiabilité est de 75 %, ce qui nous situe dans une bonne moyenne au plan international, sachant que les pays qui disposent des technologies les plus avancées tels que les satellites météorologiques ont des taux de fiabilité de 85 à 90 % », dit-il.

Par ailleurs, un vaste programme de modernisation de la météo nationale est en cours de mise en oeuvre et que le pays va atteindre les meilleurs standards des pays les plus avancés en matière météorologique dans les deux années à venir.

A noter qu'un engagement pour légitimer la démarche Rse de la Sodesam a été signé par les parties prenantes.