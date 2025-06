Afrique: Lait local - L'Afrique de l'ouest et le Sahel en conclave pour l'amélioration du commerce et des taxes

Du 2 au 4 juin 2025, la capitale abidjanaise abrite une Conférence régionale de la Cedeao sur le thème : « Quelles politiques commerciales et fiscales pour soutenir un développement durable des chaînes de valeur du lait local en Afrique de l'ouest et au Sahel ? »

Au nom du ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques, M. Assoumany Gouromenan, directeur de cabinet, a apprécié la tenue de ladite conférence dans son pays.

Pour lui, nul doute que cette rencontre favorisera l'autonomisation de la sous-région au niveau alimentaire. Il a par ailleurs réaffirmé l'engagement du gouvernement ivoirien à contribuer à la réduction de la dépendance de la région vis-à-vis de la poudre de lait importée.

Prenant la parole, Mme Massandjé Touré-Litse, commissaire aux affaires économiques et à l'agriculture de la Cedeao, a révélé que la consommation du lait a quasiment triplé entre 2000 et 2021 passant de 4,4 milliards à 12 milliards de litres. Ce qui prouve qu'il s'agit d'un marché en pleine expansion. Pour elle, il est temps de créer les conditions pour permettre aux éleveurs et aux éleveuses d'en bénéficier. Surtout que le potentiel de production laitière de la région est énorme au regard du cheptel des ruminants, fort de plus de 500 millions de têtes.

M. Amadou Alilou, représentant du président de la Plateforme « Lait », a, quant à lui, fait un plaidoyer à l'endroit des acteurs du domaine. Celui de s'appuyer sur quatre leviers pour atteindre les objectifs, notamment améliorer la productivité des vaches laitières locales en leur assurant l'accès à une meilleure alimentation et à des soins vétérinaires adéquats ; améliorer la collecte et densifier le tissu de transformation utilisant prioritairement le lait local ; améliorer la compétitivité, la distribution et la consommation des produits laitiers incorporant du lait local et améliorer l'environnement du développement des chaînes de valeur du lait local à travers la mise en place de politiques commerciales et fiscales incitatives.

Rappelons par ailleurs que sous l'impulsion des Organisations de la société civile ouest-africaine, le département affaires économiques et agriculture de la commission de la Cedeao, s'est doté d'une stratégie régionale de promotion des chaînes de valeur du lait « dite offensive lait ».

Cette stratégie s'est articulée autour de quatre piliers que sont : la production laitière, la collecte du lait local, la consommation du lait local et des produits laitiers incorporant une forte quantité de lait local et la promotion d'un environnement favorable aux investissements par le déploiement de mesures réglementaires et fiscales.

La stratégie ambitionne de promouvoir une Afrique de l'ouest qui émerge parmi les bassins laitiers du continent africain et qui accroît progressivement sa contribution aux échanges régionaux de produits laitiers d'origine communautaire.