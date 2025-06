Madagascar: Portrait/Aimé Rasamison - Une plume acerbe au service du réel

Aimé Rasamison Andriarimanana, poète engagé et entrepreneur, incarne une génération nouvelle d'artistes malgaches qui mêlent littérature, réflexion sociale et action concrète.

« Je parle de ce que je vois, de ce que je vis. Dire les choses de manière sarcastique tout en évoquant des sujets sérieux : c'est mon style. »

À travers cette déclaration, Aimé Rasamison Andriarimanana dévoile l'essence de sa démarche artistique : une écriture tranchante, ancrée dans la réalité malgache, portée par un ton sarcastique qui interpelle sans détour. Son style singulier, oscillant entre humour noir et lucidité, donne voix aux maux du pays tout en suggérant l'espoir d'un renouveau.

Depuis l'adolescence, l'écriture est pour lui une nécessité, presque une urgence vitale. Avec plus de 350 poèmes à son actif, il peint sans fard les tensions sociales, politiques et économiques qui traversent Madagascar. Quatre recueils ont déjà vu le jour, parmi lesquels Hafatra (2018), Sainamiabo et Resynymangina (2021) se démarquent particulièrement.

Une parole engagée ici et ailleurs

Le 21 juin prochain à Paris, Aimé Rasamison Andriarimanana partagera ses textes lors d'une lecture poétique en présence de la diaspora malgache. Ce rendez-vous est bien plus qu'une simple prestation littéraire : c'est une célébration de l'identité malgache par les mots, mais aussi une tribune pour éveiller les consciences sur les défis actuels du pays. Ses livres y seront également disponibles, une occasion pour le public de découvrir un univers littéraire à la fois cru et profondément humain.

Dans Hafatra, son premier recueil, Aimé Rasamison Andriarimanana pose les bases de son style incisif et de son regard sans concession. En 2020, il franchit une étape en mettant ses poèmes en scène lors d'une lecture à La Réunion, mêlant ainsi littérature et performance.

C'est toutefois en 2021, avec les publications de Sainamiabo et Resynymangina, que son oeuvre prend un nouveau souffle. Le second évoque les plaies laissées par la pandémie de COVID-19 : « Beaucoup de nos proches sont partis... J'ai écrit pour briser le silence. »

À la douleur s'ajoute l'espoir : écrire pour survivre, pour guérir. Sainamiabo, quant à lui, s'adresse à la jeunesse : un manifeste d'encouragement, mêlant développement personnel et appel à l'action.

« Je veux que les jeunes se relèvent, qu'ils croient en eux et en leurs capacités à changer les choses. »

Aimé Rasamison Andriarimanana se distingue aussi par sa prose acérée et ironique. Le sarcasme, loin d'être un simple artifice stylistique, sert à rendre les vérités plus audibles, plus frappantes. Son humour grinçant, parfois déroutant, vise à provoquer une prise de conscience collective.

Mais l'artiste ne se contente pas de dénoncer par les mots.

Titulaire d'un DEA en environnement obtenu à l'université d'Ankatso, Aimé Rasamison poursuit ses études en aménagement du territoire en Allemagne avant de revenir au pays. Il y fonde Biodev Madagascar Consulting, une entreprise spécialisée dans les études d'impact environnemental. Parallèlement, il enseigne à l'IST Tana, partageant ses savoirs en aménagement du territoire et en gestion de projet.

En 2017, il lance Rasamy.com, un blog personnel qui recense les trésors naturels et touristiques de Madagascar. Ce travail de mémoire et de valorisation aboutit en 2021 à la publication de Voyages & découvertes à Madagascar, un livre illustré célébrant la beauté et la richesse culturelle de l'île.

Poète du réel, entrepreneur engagé et passeur de mémoire, Aimé Rasamison Andriarimanana oeuvre sur plusieurs fronts. Par ses mots, ses actions et son enseignement, il incarne une figure complète, lucide et passionnée, oeuvrant pour un avenir plus conscient, plus juste, plus beau.