Madagascar: Pétanque - Tournée Estivale et Masters - L'équipe nationale malgache constituée

La Fédération Sport Boules Malagasy (FSBM) a révélé la composition des équipes nationales qui défendront les couleurs de Madagascar lors de la Tournée Estivale en France et des Masters de Pétanque 2025, hier. Cette annonce fait suite à un regroupement intensif des joueurs présélectionnés, tenu du 21 au 29 mai 2025, sous la supervision de la Direction Technique Nationale, en présence d'un représentant des présidents de ligues, d'un représentant des présidents de clubs et de l'ensemble du staff technique.

Pour la Tournée Estivale en France, dont le coup d'envoi est prévu les 21 et 22 juin 2025, l'équipe nationale sera composée de six boulistes talentueux : Rakotoarisoa Lova Satamandimby, Rakotoarisoa Yves Sédrick, Rakotondrainibe Jean François Nirina Daniel, Rakotoniaina Faratiana, Ramanantiaray Faralahy Joseph Urbain et RAZANADRAKOTO Tiana Laurens. Ces joueurs incarneront les ambitions malgaches lors de cette compétition estivale de renom. Pour les Masters de Pétanque 2025, dont la première étape se déroulera à Saint-Gilles-Croix-de-Vie les 25 et 26 juin, quatre boulistes ont été retenus : Rakotoarisoa Yves Sédrick, surnommé Yves, Rakotondrainibe Jean François Nirina Daniel, alias Zigle, Rakotoniaina Faratiana, dit Tianakely, et Ramanantiaray Faralahy Joseph Urbain, connu sous le nom de Balotti. Ce quatuor aura la mission de rivaliser avec les meilleurs mondiaux. À noter que Balotti, Zigle et Tianakely ont déjà fait équipe l'an passé lors de la Passion Pétanque Française, une expérience qui renforce leur cohésion et leur complicité pour ce nouveau défi.

Le directeur technique national a salué la progression constante des boulistes malgaches observée lors du regroupement. « Les joueurs désignés entreront immédiatement dans la phase finale de leur préparation pour être au top de leur forme », a-t-il déclaré. La FSBM met tout en oeuvre pour que cette sélection brille lors de ces rendez-vous internationaux majeurs.