Madagascar: Mondial Pupilles - FC Nisi reçoit deux distinctions honorifiques

La 37e édition du Mondial Pupilles de Plomelin, tournoi international de football dédié aux moins de 13 ans, s'est achevée le 1er juin 2025. Le FC Nisi, représentant malgache au centre de Primelin, a marqué les esprits par son parcours honorable et son exemplarité, couronnés par plusieurs distinctions prestigieuses. Sous la houlette de l'entraîneur Ravo Tsihoarana Randrianantenaina, les jeunes du FC Nisi ont terminé 39e sur les 64 équipes engagées.

Avec un bilan de deux victoires, un nul et quatre défaites lors des phases de groupe à Primelin, l'équipe a démontré une progression constante. Toute la délégation est rentrée au pays hier matin.

Le FC Nisi a brillé bien au-delà de son classement. Ahmad Hakim, gardien de but de l'équipe, a été sacré meilleur gardien du centre de Primelin. Mais c'est surtout l'esprit sportif de l'équipe qui a été salué. Le FC Nisi a remporté le Trophée du Fair-Play du centre de Primelin, ainsi que le Trophée du Fair-Play général parmi les 64 équipes du tournoi. Cette double distinction, une première pour un club malgache dans l'histoire du Mondial Pupilles, récompense l'exemplarité des joueurs sur et en dehors du terrain. Chaque joueur est également reparti avec deux médailles d'or, symboles de leur talent et de leur détermination. Celin Randrianantenaina, président du FC Nisi, n'a pas caché sa satisfaction : « Nous sommes très fiers de notre parcours. Un grand merci aux organisateurs du Mondial Pupilles pour leur accueil chaleureux et leur organisation irréprochable. Merci également à nos sponsors et partenaires, sans qui ce voyage n'aurait pas été possible. Le FC Nisi revient plus motivé que jamais pour écrire la suite de son histoire ! »