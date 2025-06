Madagascar: Secteur minier - Renforcement de la formation professionnelle dans l'enseignement technique

L'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) effectue une étude sur le développement des ressources humaines dans le secteur minier à Madagascar. L'objectif étant de mieux comprendre les besoins dans la formation professionnelle, et de renforcer la qualité de l'enseignement et à mieux préparer les jeunes aux réalités du marché de travail. Il a été constaté que de nombreux jeunes diplômés ont encore besoin d'une remise à niveau, axée sur les compétences de base qu'ils auraient dû acquérir durant leur formation initiale. Cette situation s'explique notamment par le manque d'équipements de formation pratique adéquats, mais aussi par la vétusté des matériels disponibles et leurs pannes fréquentes.

C'est dans ce sens que le Gouvernement de Japon a décidé de doter trois Lycées Techniques et Professionnelles (LTP), à savoir LTP Toamasina, LTP Alarobia et LTP Ampasapito, d'un Projet de don à hauteur 531.000.000 yens japonais soit environ seize milliards six cent quarante millions d'Ariary (16,640,000,000 Ariary). Il sera mis en oeuvre par la JICA, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. Les équipements sont destinés aux formations ouvrages métalliques, fabrication mécanique, électronique et travail des métaux en feuilles.

Formations

A l'issue de ce projet, de nombreux jeunes pourront bénéficier de ces équipements et s'insérer dans le monde professionnel. Prochainement, toujours dans le cadre de la coopération entre la JICA et le METFP, des visites d'experts japonais sont prévues afin de partager leurs expériences et de trouver ensemble des solutions pour améliorer la qualité de la formation technique à Madagascar. Lundi dernier, Odawara Kosuke, Représentant Résident de la JICA à Madagascar et Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, ministre de l'Economie et de Finances ont procédé à la signature de l'Accord de Don sur le Programme de Développement Économique et Social. La cérémonie s'est tenue au Ministère de l'Economie et des Finances à Antaninarenina, en présence de Marie Marcelline Rasoloarisoa, ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.