Madagascar: CEG Nanisana - L'éducation au service de l'écologie

Des jardins potagers et fruitiers ont été mis en place au CEG Nanisana pour renforcer la connexion des élèves à la nature. Ce projet du Rotary Club Antananarivo Ankorondrano sera encore étendu dans d'autres établissements scolaires.

« Petits gestes, grands changements ». Tel est l'intitulé du projet du Rotary Club Antananarivo Ankorondrano (RCAA) lancé hier au CEG Nanisana. Il s'agit d'éveiller la conscience environnementale des jeunes générations et de les mobiliser autour d'actions concrètes, durables et porteuses de sens. Cette initiative a permis de mettre en place des potagers participatifs favorisant l'agriculture urbaine et la souveraineté alimentaire à l'échelle de l'établissement.

Cela permettra également de renforcer la connexion des enfants à la nature. Ce club de service a aussi procédé à la rénovation du puits existant garantissant l'accès à l'eau potable de qualité pour tous. Des poubelles ont aussi été installées pour initier une culture de tri et de gestion responsables des déchets. Pour accompagner les élèves dans l'adoption de gestes durables au quotidien, le RCAA a distribué des livrets pédagogiques intitulés « pour un avenir vert et plus sain » aux élèves. « A travers ce projet, nous nous efforçons d'impliquer les élèves dans des actions concrètes et valorisantes. A impliquer les élèves dans des actions concrètes et valorisantes ou encore à encourager la responsabilisation individuelle et collective », selon la présidente du RCAA, Dr Vololona Rabetsaroana Rakotovao Ravahatra.

Évaluation

Le succès de ce projet pilote ouvre la voie à son extension dans d'autres établissements scolaires. C'est le cas pour le CEG Soamanandrariny, où les travaux sont déjà en cours. Une évaluation de l'impact de ce projet est déjà en cours sur les deux sites afin d'ajuster les futures interventions. Cette action au CEG Nanisana ne s'arrêtera pas là puisqu'un accompagnement régulier sera entrepris par le RCAA, pour assurer la continuité et la pérennité des actions engagées. « L'apprentissage passe aussi par l'éducation à l'environnement et à l'agriculture qui aident les élèves à s'orienter pour l'avenir. Le fait de jardiner ensemble renforce chez eux l'esprit d'équipe », explique à son tour Nasandratra Razafindrajony, directeur du CEG Nanisana.