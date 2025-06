Madagascar: Pétanque/Masters - Les mondialistes Zigle et Tiana Kely dans la sélection

Liste finale de six joueurs. La Fédération Sport-Boules Malgache (FSBM) a dévoilé hier la liste des six boulistes retenus pour former la sélection malgache au Masters de Pétanque et à la tournée estivale qui débutera vers la mi-juin en France.

Quatre d'entre eux défendront les couleurs nationales au Masters de Pétanque, en l'occurrence les deux vice-champions du monde à Dijon en décembre : Jean François Nirina Rakotondrainibe, alias « Zigle », et Faratiana Rakotoniaina. Ils seront renforcés par Faralahy Joseph Urbain Ramanantiaray, dit « Balotti », qui vient de remporter le titre de champion de Madagascar en doublette ce week-end, ainsi que par Yves Sédrick Rakotoarisoa.

En marge du Masters, la Grande Île alignera également deux équipes aux tournois estivaux. Deux autres joueurs compléteront les formations malgaches- en plus des engagés au Masters- pour disputer la tournée estivale : Lova Satamandimby Rakotoarisoa et le vice-champion du monde 2010, Tiana Laurens Razanadrakoto.

Le Masters de Pétanque s'étalera sur trois mois, de juin à septembre, en France. Le tournoi se jouera en huit étapes. La première aura lieu les 25 et 26 juin, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La huitième et dernière étape, le « Final Four », se tiendra les 9 et 10 septembre à La Talaudière.

La tournée estivale durera, elle aussi, trois mois. Le premier tournoi est programmé les 13 et 14 juin, à Saint-Sulpice-d'Arnoult. La délégation partira vers la mi-juin.