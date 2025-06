Madagascar: Cité des Cultures d'Antaninarenina - 1 300 ans d'histoire économique du pays à découvrir autrement

L'histoire économique de Madagascar, souvent associée aux grands événements des XIXe et XXe siècles, trouve ses racines bien plus loin, dans un passé de plus de 1 300 ans. C'est ce que propose de découvrir un événement inédit qui se tient les 3 et 4 juin 2025 à la Cité des Cultures d'Antaninarenina. Un colloque de haut niveau, accompagné d'une exposition immersive, invite historiens, économistes, chercheurs ainsi que le grand public à revisiter l'histoire économique de l'île sous un nouveau jour.

Loin de se limiter aux repères modernes tels que l'indépendance en 1960 ou la colonisation en 1896, cet événement plonge les participants dans une exploration fascinante des premiers échanges commerciaux, remontant à l'époque des royaumes ancestraux. À travers des conférences animées par une douzaine d'experts, venus de Madagascar, de France et du Canada, le public pourra découvrir les dynamiques économiques de Madagascar à travers les âges : de l'économie royale à celle de la colonisation, jusqu'aux défis contemporains. Les thèmes abordés incluront la gouvernance économique, l'économie de rente, la gestion des ressources naturelles et le rôle crucial des communautés locales.

Mise en valeur

L'objectif est de comprendre le présent en retraçant l'évolution de notre système économique, souvent sous-estimé dans ses racines anciennes. Le colloque, placé sous le patronage de la présidente de l'Académie malgache, Irène Rabenoro, se veut être une occasion d'élargir le regard sur l'économie malgache et d'approfondir la réflexion sur les enjeux actuels à travers une perspective historique. Selon les organisateurs, l'événement sera suivi d'une exposition visuelle, ouverte au public du 13 au 30 septembre 2025, avec des cartes, des graphiques et des données permettant d'illustrer de manière concrète et vivante cette histoire économique souvent ignorée. Porté par FTHM Consulting et la Mention Histoire de l'Université d'Antananarivo, cet événement s'adresse particulièrement aux étudiants, enseignants et jeunes professionnels, offrant ainsi une plateforme d'échanges pour nourrir la réflexion sur l'avenir économique du pays.