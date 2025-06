Madagascar: BEPC catholique - Plus de 800 établissements concernés sur l'ensemble du territoire

Ce jour, les élèves en classe de troisième dans les établissements scolaires catholiques en sont au troisième jour du BEPC catholique, qui a débuté le lundi 2 juin 2025 et qui s'étalera sur cinq jours.

Les épreuves de Malagasy et de religion ont été les deux premières épreuves inscrites au programme du BEPC catholique, lundi dernier, premier jour de cet examen destiné aux élèves des établissements scolaires catholiques à Madagascar. Hier, deuxième jour de l'examen, les élèves ont eu à passer deux autres épreuves : celle de mathématiques dans la matinée, et de Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) dans l'après-midi.

Ce jour, les épreuves de physique-chimie et de Français sont au programme, avant d'affronter, demain, les épreuves d'histoire-géographie et d'Éducation à la vie et à l'amour (EVA), et enfin, le vendredi 6 juin, dans la matinée, l'épreuve de langue vivante terminera la semaine d'examen.

En interne

Le BEPC catholique, tout comme le CEPE catholique qui s'est tenu la semaine dernière, et le baccalauréat catholique qui se tiendra prochainement, est une session d'examen qui constitue un outil d'évaluation en interne au sein de l'éducation catholique. La session se déroule dans les mêmes conditions qu'à l'examen officiel, et les élèves sont soumis aux épreuves semblables à celles de l'examen officiel, hormis les deux matières propres à l'éducation catholique, à savoir l'EVA et la religion. Toutefois, le BEPC catholique ne se substitue en aucun cas à l'examen officiel de l'Education nationale. En revanche, l'obtention du BEPC catholique est considérée dans l'intégration d'un lycée catholique, parallèlement à l'obtention du BEPC officiel.