Madagascar: Coopération - Un don de 16,7 milliards d'ariary du Japon pour la formation professionnelle

Les accords de coopération se succèdent au ministère de l'Economie et des Finances. Avant-hier, la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison a signé un accord de don avec le représentant résident de l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) Odawara Kosuke.

D'un montant total de 531 millions de yens japonais, soit environ 16,7 milliards d'ariary, ce don qui entre dans le cadre du programme de développement économique et social servira d'appui à la formation professionnelle.

Dotation en équipements.

Trois établissements supérieurs, en l'occurrence les lycées techniques et professionnels de Toamasina, d'Alarobia et d'Ampasampito bénéficieront de cet appui à travers une dotation en équipements pour les formations en ouvrages métalliques, la fabrication mécanique, l'électronique et le travail des métaux en feuilles. Des aides qui arrivent à point nommé quand on sait que ces établissements rencontrent actuellement des difficultés dans la réalisation de leur mission de formation en raison de la vétusté des matériels disponibles et des pannes fréquentes des outils de travail. Ce don qui est le fruit de l'étude sur le développement des ressources humaines dans le secteur minier à Madagascar actuellement, effectuée par la JICA, s'inscrit dans une démarche visant à comprendre les besoins dans la formation professionnelle, à renforcer la qualité de l'enseignement et à mieux préparer les jeunes aux réalités du marché du travail.

Politique Générale de l'Etat

Comme l'a rappelé la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, cette initiative est en adéquation avec l'un des piliers de la Politique Générale de l'Etat, qu'est le développement du capital humain. Elle vise en effet à faciliter l'accès des jeunes à la formation professionnelle, afin de renforcer leur employabilité, de favoriser la création d'emplois et de réduire le taux de chômage. Pour son représentant résident Odawara Kosuke, ce don témoigne une fois de plus de la détermination de la JICA à travailler en partenariat avec les autorités pour le développement des secteurs prioritaires comme la formation professionnelle.

D'ailleurs et toujours dans le cadre de la coopération entre la JICA et le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (METFP), des visites d'experts japonais sont prévues afin de partager leurs expériences et de trouver ensemble des solutions pour améliorer la qualité de la formation technique à Madagascar. Notons que la ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Rasoloarisoa Marie Marcelline, a assisté à cette signature d'accord de don.