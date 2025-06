Madagascar: Trois jeunes talents malgaches ouvriront le concert de Tiakola à Mahamasina

Repérés par le Tremplin Horizon, Fab's Brownz, Muamar et Yetoon se produiront en première partie du concert de Tiakola le 11 juin prochain. Une occasion unique de révéler la scène urbaine malgache à un large public, dans un événement mêlant musique, engagement citoyen et démarche écologique.

Le Palais des Sports Mahamasina s'apprête à accueillir l'un des événements musicaux les plus attendus de l'année : la venue de Tiakola, figure incontournable de la scène urbaine francophone, le 11 juin 2025. Mais avant que l'artiste ne fasse vibrer la scène avec ses tubes comme Mélo, Gasolina ou encore Meuda, ce sont trois jeunes artistes malgaches qui ouvriront le bal. Sélectionnés lors du Tremplin Horizon, ils symbolisent une nouvelle génération musicale pleine d'ambition.

Une finale qui consacre le talent local.

Organisé par Nasprod et KP Event, le Tremplin Horizon a connu son apogée le 30 mai dernier à l'auditorium Havoria Anosy. Après plusieurs phases de présélections et un coaching scénique, la finale a départagé les meilleurs candidats en trois rounds sans playback. Le jury, accompagné du vote du public, a désigné Fab's Brownz, Muamar et Yetoon comme les grands vainqueurs. Ils monteront sur scène devant les 6 000 spectateurs attendus au Palais des Sports. Pour ces artistes émergents, c'est une occasion inespérée de franchir un cap et de se faire entendre à l'échelle nationale.

Une initiative ancrée dans un projet global.

Ce concert s'inscrit dans le cadre du programme Horizon Madagascar, une initiative lancée en 2024 pour professionnaliser les métiers de l'événementiel à Madagascar et promouvoir les talents locaux. Au-delà de la scène, Horizon cherche à structurer un écosystème plus durable pour la culture et à favoriser l'insertion des jeunes dans les industries créatives.

Le Tremplin Horizon en est l'un des leviers principaux : un concours musical, mais surtout une plateforme d'accompagnement, de visibilité et d'encadrement pour les artistes.

Le Green Challenge : quand culture rime avec écologie.

Autre volet du projet Horizon, le Green Challenge se tiendra le 6 juin dans les quartiers d'Ankadimbahoaka et Lalamby, à Antananarivo. Une cinquantaine de jeunes volontaires, répartis en deux équipes menées par les influenceurs Bob Tobias et Tefi, participeront à une opération de ramassage et de tri des déchets.

Cette action bénéficie du soutien du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, ainsi que des associations STCV (spécialisée dans le traitement des déchets) et Maeva. Elle vise à sensibiliser la jeunesse aux gestes écoresponsables, tout en montrant qu'un événement culturel peut intégrer des valeurs environnementales concrètes.

Vers un modèle d'éco-spectacle.

Le Green Challenge illustre les ambitions du programme Horizon : bâtir un modèle d'éco-spectacle à Madagascar. À moyen terme, les organisateurs souhaitent généraliser l'usage de matériaux recyclés pour les décors, la billetterie numérique, des dispositifs de réduction des déchets.

L'idée est de démontrer qu'un spectacle peut être à la fois exigeant artistiquement et responsable sur le plan environnemental.

Une dynamique collective.

Le dispositif autour du concert s'appuie sur la participation de plusieurs acteurs issus du secteur public, privé et associatif. Les différentes initiatives ont été rendues possibles grâce à l'implication conjointe des organisateurs, de partenaires techniques comme les associations STCV et Maeva, et du ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Cette collaboration vise à structurer l'organisation de l'événement et à intégrer des volets culturels et citoyens dans sa programmation.

Informations pratiques.

Tiakola atterrira à l'aéroport international d'Ivato le lundi 9 juin à 13h. Le concert se tiendra le 11 juin à Mahamasina, avec une ouverture des portes prévue à 15h. Les premières parties commenceront dès 16h30, suivies de la prestation de Tiakola à 19h. Les derniers billets restent disponibles en ligne sur ticketplace.io ou dans les points de vente. Un parking gratuit est prévu pour les billets VVIP et VIP, et un parking payant (5 000 ariary) sera mis à disposition au Stade Barea pour les billets Gold et Silver.