Madagascar: Dégradation des terres - Plus de 900 hectares sous restauration dans 6 communes de Boeny

La synergie des projets de développement initiés par la Coopération Allemande, à travers la GIZ et KfW dans la région Boeny apporte des résultats concrets sur le terrain.

La restauration des paysages et des forêts suit son cours dans les communes d'Andranofasika, Ankijabe, Tsaramandroso, Ambatoboeny, Anjiajia et Boanamary. En accord avec les objectifs nationaux et dans le cadre de l'initiative panafricaine AFR 100 via le projet F4F, cette initiative se fait en suivant le processus du Plan d'Aménagement Intégré des Paysages Durables qui permet « une meilleure planification spatiale des activités, une allocation optimale des ressources disponibles, et une concertation multisectorielle au niveau des paysages entre les projets agricoles, environnementaux et de gouvernance. »

Synergie

Dans son approche, la Coopération allemande entend répondre aux grands défis de gouvernance territoriale, de migration interne, de sécurité foncière, de cohésion sociale, de sécurité alimentaire et de résilience environnementale. Ce, en favorisant systématiquement la synergie entre ses projets, le partage d'expertises, la continuité des efforts et la mise à l'échelle des résultats.

Les résultats observés dans ces six communes périphériques du parc d'Ankarafantsika, région Boeny, (qui subit de plein fouet les pressions anthropiques exacerbées par les migrants climatiques, issus de certaines régions du pays) témoignent de la pertinence de cette approche et de la vision de « Co-créer des solutions de développement adaptées aux besoins prioritaires des communautés locales ». Une vision commune qui a amené ses différents projets à agir de manière strictement coordonnée.