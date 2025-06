Madagascar: Employabilité des jeunes - Ateliers sur la confection de CV et l'entretien d'embauche au CEF Fianarantsoa

Insertion professionnelle, gestion de projets, développement personnel, sont autant de sujets abordés ce mois de juin dans le cadre des activités menées au sein du Centre d'Employabilité Francophone (CEF) à Fianarantsoa sis au parc « e-atiala » de l'université Andrainjato à Fianarantsoa.

Pour rappel, le CEF est un espace créé par l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) pour renforcer l'employabilité, l'insertion professionnelle et l'entrepreneuriat des étudiants et des jeunes diplômés. Ce mois de juin, le CEF de Fianarantsoa abritera des ateliers portant sur plusieurs thématiques. Dans la matinée du mardi 10 juin, un atelier abordera les « Outils de conception de CV efficace et pertinent », tandis que le vendredi 13 juin, il sera question de « Réussir un entretien d'embauche ». Deux sujets qui intéressent particulièrement les jeunes, diplômés ou en phase d'achèvement de leur cursus.

Dans un autre domaine, l'atelier du 18 juin ne manquera pas non plus d'intéresser les jeunes étudiants dans la mesure où il sera question de « S'initier à la gestion de projet ». Chacun de ces ateliers comptera au maximum 30 participants. Une inscription préalable est nécessaire. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, quatre ateliers de pré-incubation sont au programme : « Mindset de l'entrepreneur » (11 juin) ; « Design thinking » (12 juin) ; « Modèle économique et produit minimum viable » (17 juin) et « Les éléments de base d'un bon plan d'affaire » (20 juin).