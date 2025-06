Afrique: Starlink est désormais disponible dans 22 pays africains après le lancement en RDC

TLDR

Starlink, le fournisseur d'accès internet par satellite de SpaceX, a été officiellement lancé en République démocratique du Congo (RDC).

L'agrément, accordé à la société Starlink DRC S.A., enregistrée localement, lui permet d'opérer en tant que fournisseur d'accès à l'internet dans tout le pays.

Starlink entre ainsi sur son 22e marché africain, renforçant sa mission d'étendre l'accès à l'internet à haut débit et à faible latence.

Starlink, le fournisseur d'accès internet par satellite de SpaceX, a été officiellement lancé en République démocratique du Congo (RDC) après avoir reçu une licence de télécommunications de l'Autorité congolaise de régulation des postes et télécommunications (ARPTC).

L'autorisation, accordée à la société Starlink DRC S.A., enregistrée localement, permet à l'entreprise d'opérer en tant que fournisseur d'accès à Internet dans tout le pays. Starlink entre ainsi sur son 22e marché africain, renforçant sa mission d'étendre l'accès à l'internet à haut débit et à faible latence aux zones mal desservies et isolées.

La vaste géographie de la RDC et son infrastructure terrestre limitée ont historiquement entravé la connectivité. Le réseau de satellites en orbite basse (LEO) de Starlink contourne ces obstacles en fournissant une couverture internet directement depuis l'espace.

Key Takeaways

La RDC a l'un des taux de pénétration de l'internet les plus bas d'Afrique, avec des lacunes dans les infrastructures qui laissent des millions de personnes sans connexion. Le lancement de Starlink constitue une percée potentielle, permettant aux communautés rurales et difficiles d'accès d'accéder pour la première fois à un internet fiable.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie africaine plus large de Starlink visant à réduire la fracture numérique et à soutenir l'éducation, les soins de santé, le commerce et la gouvernance en ligne grâce à une meilleure connectivité. Toutefois, le succès en RDC dépendra de l'accessibilité financière, de l'appui réglementaire et d'une approche durable de mise sur le marché qui s'attaque aux obstacles financiers dans l'un des marchés les plus importants mais les plus mal desservis d'Afrique.