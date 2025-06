Madagascar: Exposition - Quand l'art se conjugue au pluriel

Jusqu'au 14 juin, la Galerie Max et Ferrailleurs à Isoraka accueille une exposition singulière réunissant huit artistes peintres du collectif Les G'ARTS. Une plongée dans trois années de création, de recherche intime et de dialogue plastique qui donne naissance à une fresque d'expressions variées et puissantes.

Huit artistes, huit voix, huit regards singuliers posés sur le monde. Tous exposent trois œuvres chacun, offrant ainsi une mosaïque de styles, de techniques et de sensibilités. Des encres subtiles aux huiles éclatantes, en passant par le pastel ou la pierre noire, la diversité est au coeur de cette rencontre artistique.

Parmi eux, Liva Rajaobelina, connu pour sa maîtrise du stylo à bille et de l'encre de Chine, présente un dessin sur papier Antaimoro, ainsi que deux portraits de scènes de vie. L'un d'eux représente avec force le marché d'Analakely : « J'aime transmettre des émotions à travers mes oeuvres. Ce marché à ciel ouvert est un patrimoine vivant, il mérite d'être capturé », confie-t-il. Les aquarelles lumineuses de José Nirina et Rafalimanana, les dessins sensibles à la pierre noire ou à la sanguine de Denorovelo, les huiles profondes de Rambelo Rijas, les explorations graphiques entre fusain et bille d'Andry Milay, les acryliques éclatantes d'Alfred ou encore les pastels poétiques de Toky Andriantsilavo traduisent une volonté commune : affirmer un geste artistique contemporain, sans nostalgie ni imitation.