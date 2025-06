Madagascar: Éducation - Des collégiens s'engagent pour un avenir plus vert

La cour du Collège d'Enseignement Général (CEG) de Nanisana change de visage. On y trouve un jardin où poussent diverses plantes, comme le moringa, le papayer, le pommier, le thym, les carottes, les néfliers, les fraisiers ou encore le romarin. Des poubelles ont également été installées et le puits existant a été rénové. « Ces potagers et vergers participatifs ont été créés pour renforcer le lien des enfants avec la nature.

Les poubelles permettront de les initier au tri sélectif et à une gestion responsable des déchets. Quant au puits, sa réhabilitation garantit un accès à une eau potable de qualité pour tous », a expliqué Vololona Rabetsaroana Rakotovao Ravahatra, présidente du Rotary Club Antananarivo Ankorondrano, lors de l'inauguration des nouvelles infrastructures, hier.

Ce projet, intitulé « Petits gestes, grands changements », a été initié par le Rotary Club Antananarivo Ankorondrano. « Ce sont de petites actions qui peuvent provoquer de grandes transformations », insiste sa présidente.

Les élèves de 6e et de 5e ont, par ailleurs, reçu des livrets pédagogiques intitulés « Pour un avenir vert et plus sain », conçus pour les accompagner dans l'adoption de gestes durables au quotidien. Le CEG de Soamanandrarina bénéficie également de ce programme. « Une enquête sera prochainement menée pour évaluer si les enfants développent réellement leurs compétences et s'ils acquièrent des connaissances en matière d'environnement », précise Marie Françoise Randriamanga, gouverneure du district 9220 du Rotary International.