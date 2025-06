Madagascar: Hébergement - Un système de classification des gîtes et maisons d'hôtes lancé

Madagascar franchit une nouvelle étape dans la structuration de son offre touristique. Le 2 juin 2025 à Andohalo, l'Association des Gîtes, des Maisons d'Hôtes et de Charme de Madagascar (AGMHCM) a officiellement lancé un système de classification dédié aux gîtes et maisons d'hôtes du pays. Ce dispositif novateur a été mis en place en partenariat avec SGS, entreprise internationale spécialisée dans la certification.

Ce classement repose sur un ensemble de critères définis, destinés à évaluer la qualité des services proposés par les établissements. Des audits réguliers seront effectués pour vérifier le respect des normes. Les hébergements conformes se verront attribuer un badge de classement visible sur la plateforme de réservation gite.mg, qui centralise les offres d'hébergement touristique à Madagascar.« Ce partenariat avec SGS marque une étape importante pour nous. Il nous permet de mettre en place une méthode claire pour évaluer les hébergements et leur donner plus de reconnaissance auprès des visiteurs », affirme Henintsoa Moretti, présidente de l'AGMHCM.

En parallèle, l'association a signé un accord avec Media Click, gestionnaire du site gite.mg. Chaque établissement membre disposera d'une fiche en ligne contenant photos, descriptions, tarifs, disponibilités et services. Les structures classées bénéficieront d'un badge distinctif pour valoriser leur engagement qualité.

« La mise en ligne des établissements permet aux voyageurs d'accéder plus facilement aux informations, de comparer et de réserver plus sereinement. C'est aussi une manière pour les exploitants de gagner en visibilité et de développer leur activité», souligne Tojo Raminhoharijaona, directeur général de Media Click.

L'AGMHCM poursuit ainsi sa mission d'accompagnement des gîtes et maisons d'hôtes, en les aidant à se structurer et à se professionnaliser. Elle entend améliorer les conditions d'accueil dans ces hébergements et consolider la place de l'accueil chez l'habitant dans l'offre touristique nationale. Ce système de classement s'inscrit dans une ambition plus large du secteur : attirer un million de touristes par an à Madagascar.