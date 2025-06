Sénégal: Grands trains du Sénégal - 3 000 Sénégalais seront transportés pour la tabaski

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens a participé, hier, à l'essai à blanc organisé par les Grands trains du Sénégal (Gts). L'objectif : s'assurer que les modalités de convoyage des passagers des 3.000 passages attendus et des 10 rotations sont optimales et sécurisées.

13 h 15, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Yankoba Diémé, arrive à la gare Ter. Sur place, il est accueilli par les directeurs généraux de la Seter, de la Senter, des Grands trains du Sénégal (Gts), de l'Anaser ... Les explications vont train sur le dispositif mis en place, notamment sur la vente des tickets qui se fait de manière manuelle pour le convoyage des pèlerins à Thiès, Tivaouane, Bambey, Diourbel, voire Touba. Accompagné de l'ensemble des équipes de Gts et des Chemins de fer du Sénégal (Cfs), le ministre a embarqué à bord du train à 13 h 49. À pas de trot, «Le kadior 3» s'éloigne peu à peu de Diamniadio.

Le train roule à une vitesse de 35 km/h. Selon Babacar Youm, directeur des projets au Cfs assis à nos côtés, la vitesse est due au matériel roulant. Sur le trajet, qui se déroule sans incident majeur, la vue aux alentours est à couper le souffle. «C'est seul le train qui peut nous offrir ces beaux paysages», lance l'un d'eux prenant part au trajet. Nous traversons ainsi de suite les km 50, la gare de Pout, avant d'arriver à Thiès après à 15h légèrement dépassé, soit 1 h 15 de trajet. À la descente du train, le ministre est accueilli par le gouverneur.

Comme à la gare de Diamniadio, les explications d'usage sont engagées avec une petite visite pour voir comment vont se dérouler les opérations. Le ministre en a profité pour s'enquérir des doléances des vendeurs établis près de la gare. Le maître mot est la relance et la redynamisation des chemins de fer. «Au-delà de cette rotation effectuée pour la Tabaski, nous voulons que cela se fasse de manière quotidienne et pérenne», a-t-il promis.

Une garantie de sécurité Le ministre Yankoba Diémé, qui a choisi de voyager à bord du train de Gts, a constaté la sécurité, l'ambiance et le décor qui le dépassent et lui donnent envie, au-delà de l'obligation de donner corps aux instructions du président de la République, de faire revivre les rails. «Nous allons pouvoir faire déplacer plus de 3.000 Sénégalais entre Dakar-Tivaouane en passant par les gares de Pout, Thiès, mais aussi de Dakar à Mbacké en passant par Bambey, Diourbel», a-t-il annoncé.

Ce convoyage, qui va s'opérer à partir de ce mercredi avec un total de 10 rotations, est gage de sécurité, selon le ministre. Yankoba Diémé a souligné que la particularité est que les passagers voyageront en toute sécurité, comme avec l'espoir, comme le fait le Ter zéro accident, et de les transporter à bon port. «Les 3.000 personnes transportées par les trains de Gts, c'est l'équivalent de 507 voitures 7», a-t-il fait remarquer. A Tivaouane, le ministre a rencontré Serigne Babacar Sy Abdou pour solliciter des prières.