Sénégal: Guichet unique au Port de Dakar - Des accords pour la modernisation de l'écosystème portuaire

Le Port autonome de Dakar (Pad) et les Douanes ont signé, hier, deux protocoles d'accord. Cette initiative matérialise l'engagement conjoint des deux institutions dans le déploiement du Guichet unique et témoigne d'une vision partagée de modernisation du Pad. Cette plateforme, opérationnelle depuis février 2024, représente une avancée majeure dans la facilitation des échanges commerciaux.

Une nouvelle étape dans la modernisation et la transformation digitale des procédures portuaires et douanières de l'écosystème portuaire sénégalais s'ouvre avec la signature, hier, de deux protocoles d'accord historiques entre le Port autonome de Dakar (Pad) et la Direction générale des douanes (Dgd). Le premier protocole, signé avec Dp World Dakar et le Gie Gaïndé 2000, est consacré à la mise en oeuvre opérationnelle du guichet unique dématérialisé via la plateforme Orbus infinity.

Cette initiative révolutionnaire permet la dématérialisation complète des formalités d'enlèvement des marchandises ; l'automatisation des échanges de données entre les acteurs de la chaîne logistique ; la réduction significative des délais de traitement et des coûts opérationnels ; la sécurisation des transactions grâce à une plateforme intégrée et traçable.

Le second protocole institue un cadre de concertation permanent co-présidé par les deux directeurs généraux et a pour mission de piloter la permanence opérationnelle du secteur portuaire et d'assurer l'adéquation entre les services offerts et les besoins de la communauté portuaire. À cette occasion, le directeur général du Pad a magnifié l'engagement commun des deux institutions « pour un port de Dakar moderne, compétitif et intégré aux standards internationaux ».

Waly Diouf Bodiang est d'avis que cette signature vise « à faire du système portuaire sénégalais un véritable levier de transformation économique de notre pays ». « Notre crédo, c'est de positionner le Sénégal au coeur des chaînes de valeur mondiales en mettant en place un système portuaire moderne, performant et intégrateur », a-t-il indiqué, soulignant que c'est dans cette perspective que s'inscrit le plan de repositionnement, « fruit d'une démarche inclusive et participative ».

Pour lui, le Port multifonction de Ndayane et le Guichet unique, « véritables projets d'avenir, permettront d'optimiser l'efficacité opérationnelle, d'accroître la capacité d'accueil et d'améliorer la fluidité des opérations portuaires ».

Sa conviction est que le « New deal technologique » nous confronte aux défis incontournables de la digitalisation et de l'innovation technologique. Pour Babacar Mbaye, directeur général des Douanes, avec ces protocoles d'accord, les deux structures « s'engagent en faveur de la digitalisation complète des formalités d'enlèvement de marchandises et de l'automatisation des échanges des données entre les acteurs de toute la chaîne logistique ».