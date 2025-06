Madagascar: Barea/Cosafa Cup - Les joueurs cadres et les jeunes révélations se côtoient

Madagascar disputera la Cosafa Cup à partir de ce week-end en Afrique du Sud. La délégation, composée de vingt-trois Barea, devait s'envoler tôt ce matin.

Liste officieuse. Les Barea ont effectué hier leur dernière séance d'entraînement biquotidien sur le terrain annexe Barea, à Mahamasina. Madagascar participera à la 24e édition de la Cosafa Cup à Bloemfontein, en Afrique du Sud, du 4 au 15 juin.

Les vingt-trois joueurs retenus ont apparemment assisté à l'entraînement. La moitié de la sélection est composée d'anciens cadres présents au Championnat d'Afrique des nations en Algérie en 2023, ainsi qu'aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations et de la Coupe du monde. L'autre moitié regroupe de nouvelles recrues repérées par le staff du sélectionneur Romuald Rakotondrabe durant le championnat et la Coupe de Madagascar.

Les trois portiers retenus sont le second du Barea, Nina, Toldo de l'Elgeco Plus, Manda dit « Bota » de l'Ajesaia et Mika du CFFA. Deux cadres confirment leur place dans le compartiment des défenseurs : Nicolas, le latéral droit du Fosa Juniors FC, et Dadafara, latéral gauche médaillé de bronze au dernier CHAN. Le coach Rôrô a fait appel à six autres jeunes pour renforcer ce secteur, entre autres Tsol de l'AS Fanalamanga, qui évolue plutôt au poste de milieu récupérateur, Garol, défenseur central du Fosa, Bono, latéral droit du Disciples FC, ou encore Claude du Disciples FC.

Fusion

Le sélectionneur a confié le compartiment des milieux à des cadres expérimentés, médaillés de bronze au CHAN, comme Dax du Fosa Juniors FC, Lalaina du CFFA, Donga du Disciples FC et l'ancien Barea U23, Mamisoa de l'Elgeco Plus.

Le compartiment des attaquants est une fusion d'expérimentés et de jeunes. Parmi les cadres figurent l'attaquant polyvalent de l'Elgeco Plus, Onja, médaillé de bronze en Algérie, ainsi que deux des meilleurs buteurs actuels du championnat : Fenohasina de l'Ajesaia et Toky du Cosfa. Le sélectionneur a également fait appel à des renforts comme Fely du Fosa JFC, Cristiano et Gregas du CFFA.

Les Barea débuteront contre la Tanzanie, le samedi 7 juin à 19 h, heure malgache, au stade Toyota. Madagascar affrontera ensuite l'Eswatini le lundi 9 juin. Seul le premier de chaque groupe se qualifiera pour les demi-finales.

La délégation malgache s'est envolée tôt ce matin pour l'Afrique du Sud et bénéficiera encore de trois jours d'acclimatation et de préparation sur place.

Les 23 Barea :

Gardiens de but : Toldo (Elgeco Plus), Manda (Ajesaia), Mika (CFFA)Défenseurs : Nicolas (Fosa Juniors FC), Andry Kely (Fosa Juniors FC), Dadafara (CFFA), Tsol (AS Fanalamanga), Garol (Cosfa), Claude (Disciples FC), Toky (Fosa Juniors FC), Bono (Disciples FC)Milieux : Dax (Fosa Juniors FC), Lalaina (CFFA), Mamisoa (Elgeco Plus), Donga (Disciples FC), Dahery (Disciples FC)Attaquants : Feno (Ajesaia), Fely (Fosa Juniors FC), Toky (Cosfa), Cristiano (CFFA), Tino (Disciples FC), Onja (Elgeco Plus), Gregas (CFFASerge Rasanda