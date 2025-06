Maroc: Tanger et Valence explorent de nouvelles dynamiques de partenariat économique et commercial

Un forum entrepreneurial réunissant les membres d'une délégation économique et institutionnelle de la région espagnole de Valence (sud-est de l'Espagne) et leurs homologues de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima s'est tenu, lundi à Tanger, en vue d'explorer les opportunités de renforcement de la coopération et de développement de partenariats économiques et commerciaux entre les deux parties. Le volume des échanges commerciaux entre la région espagnole et le Maroc a dépassé 1,2 milliard de dollars en 2024

Ce forum s'inscrit dans le cadre d'une mission qu'a effectuée, les 2 et 3 juin à Tanger, une délégation économique de la région de Valence, à l'initiative du Conseil des Chambres de commerce de la région de Valence, de la Chambre de commerce, d'industrie et de services (CCIS) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et du consulat général du Royaume à Valence, dans le but de promouvoir les échanges bilatéraux et identifier de nouvelles opportunités de partenariat et d'investissement.

Intervenant à cette occasion, le président de la CCIS, Abdellatif Afailal, a souligné que cette mission témoigne de la profondeur et de la solidité des relations entre le Maroc et l'Espagne, ainsi que de la volonté commune de développer les échanges entre les régions de Tanger et de Valence, en vue d'établir "un partenariat innovant et fructueux entre les entreprises des deux régions".

Il a noté que l'analyse du volume des échanges bilatéraux entre la région de Valence et le Maroc, notamment la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, met en évidence la complémentarité et le potentiel important de développement du partenariat dans des secteurs économiques prometteurs, soulignant qu'il s'agit d'une opportunité pour renforcer les liens de coopération, de convergence économique et de développement, au service du développement durable et de la dynamique des relations entre les deux pays, rapporte la MAP.

Pour sa part, la conseillère régionale chargée de l'innovation et de l'industrie, Marian Cano, a mis en avant la proximité géographique entre les régions de Tanger et de Valence, qui disposent d'importantes infrastructures portuaires, ce qui constitue un facteur stratégique devant renforcer les relations économiques et entrepreneuriales, et impulser une nouvelle dynamique aux échanges bilatéraux, notant que le Maroc représente une porte d'entrée clé pour les entreprises valenciennes vers le marché africain.

Mme Cano a relevé que le volume des échanges commerciaux entre Valence et le Maroc a dépassé 1,2 milliard de dollars en 2024, soulignant que le Maroc est le premier partenaire économique en Afrique, en s'accaparant environ 39% des exportations de Valence vers le continent.

Elle a, à cet égard, affirmé que cette visite vise à renforcer ces relations distinguées à promouvoir les investissements et à explorer les opportunités de coopération et de partenariat.

De son côté, le président du Conseil des Chambres de commerce de la région de Valence, José Vicente Morata, a indiqué que les dirigeants européens sont de plus en plus conscients que l'avenir industriel devrait passer par l'Espagne et le Maroc, ajoutant que les régions de Valence et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima regorgent d'énormes potentialités les plaçant au coeur de cet avenir, ce qui nécessite l'établissement de partenariats pour renforcer l'intégration et la coopération.

Quant au directeur général du Centre régional d'investissement (CRI) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Yassine Tazi, il a mis en lumière les potentialités dont regorge la région et sa proximité géographique avec l'Espagne et l'Europe, ainsi que ses infrastructures de classe mondiale et les mesures incitatives mises en place pour encourager les investissements nationaux et étrangers, mettant l'accent sur les spécificités du pôle industriel de la région, la disponibilité d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, les faibles coûts de production et la maturité de l'écosystème d'investissement.

Ce forum a réuni de nombreux acteurs économiques marocains et espagnols, des hommes d'affaires, des responsables des Chambres professionnelles régionales et des représentants d'associations économiques sectorielles.

Au cours de cette mission, la délégation espagnole, composée de représentants d'institutions publiques et d'entreprises opérant dans des secteurs stratégiques, tels que l'agroalimentaire, le textile, les infrastructures touristiques et sportives, la construction, le transport et les services financiers, ainsi que les présidents des Chambres de commerce de Valence, Alicante, Orihuela et Alcoy, a tenu une série de rencontres avec des responsables institutionnels, des chefs d'entreprise ainsi que des acteurs économiques locaux, pour la présentation des stratégies de développement régionales et l'instauration d'un dialogue constructif entre opérateurs économiques.

Une visite au port Tanger Med, l'un des plus grands hubs logistiques d'Afrique et de la Méditerranée, figurait aussi au programme, avec pour objectif de donner aux membres de la délégation un aperçu sur les capacités infrastructurelles et les avantages compétitifs de la région.