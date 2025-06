Maroc: L'ONCF met en place un dispositif spécial 'Aïd Al-Adha' 1446

L'Office national des chemins de fer (ONCF), à l'occasion de l'Aïd Al-Adha 1446, et en prévision de l'importante affluence de voyageurs que connaît habituellement cette période, a mis en place, du vendredi 30 mai au dimanche 15 juin, un dispositif "Spécial Aïd Al-Adha".

Ce dispositif, qui vise à garantir aux passagers des déplacements dans les meilleures conditions de confort, de fluidité et de sécurité, prévoit la programmation de trains supplémentaires, portant l'offre à environ 237 trains par jour, avec un renforcement ciblé sur les destinations les plus sollicitées, indique l'ONCF dans un communiqué.

Pour le train "Al Boraq", il s'agit de la mise en place d'une cadence horaire de 6h à 22h (hormis 13h) reliant Tanger à Kénitra, Rabat et Casablanca durant les jours de forte affluence avec un accroissement de la capacité des places offertes sur les créneaux les plus sollicités, rapporte la MAP.

Concernant le train "Al Atlas", l'ONCF renforce les capacités des trains, avec une programmation de trains supplémentaires sur les principaux axes du réseau ferroviaire Marrakech-Casa-Fès, Oujda, Nador, Khouribga et Safi.

Ce nouveau plan de transport prévoit également le renforcement des équipes d'accueil et d'orientation en gares et à bord des trains, ainsi que la mobilisation des équipes techniques 24h/24 et 7j/7, pour garantir le bon déroulement du trafic.

En cette période de forte affluence, l'ONCF recommande à ses clients d'anticiper l'achat des tickets de train et de privilégier la formule aller-retour afin d'éviter les files d'attente en gares et de garantir une place assise à bord.

Les billets sont disponibles via les différents canaux de vente ONCF (guichets ou au niveau des distributeurs automatiques de tickets au niveau des gares ; en ligne sur le site marchand "www.oncf-voyages.ma", via l'application mobile "ONCF VOYAGES", ou auprès des agences partenaires de la vente de proximité (Cash Plus, Barid Cash et Tasshilat).

Pour toute information relative au dispositif spécial "Aïd Al-Adha", l'ONCF invite ses clients à se renseigner régulièrement à travers ses différents canaux officiels de communication (le site marchand "www.oncf-voyages.ma"; le Centre de Relations Clients 2255 (coût de la communication locale); l'application "ONCF TRAFIC" pour s'informer sur la situation du trafic en temps réel; le chatbot M'ONCF au 06 67 65 22 55).