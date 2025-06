Madagascar: Akamasoa - La présidente slovène salue les actions du père Pedro

La présidente slovène Nataša Pirc Musar est en visite d'État à Madagascar. Elle a rendu hommage au père Pedro Opeka et réaffirmé le soutien de la Slovénie à son engagement humanitaire.

Phare de l'humanité. Ce sont les mots employés par la présidente de la Slovénie, Nataša Pirc Musar, pour qualifier le fondateur de l'association Akamasoa, le père Pedro Opeka, lors de son discours au Palais d'État d'Iavoloha hier. La cheffe d'État slovène a salué les actions de ce missionnaire d'origine slovène en faveur des plus démunis à Madagascar.

« Le père Pedro est une personne importante pour la Slovénie et Madagascar, et les lie de manière indirecte. Son oeuvre de vie est la preuve qu'on peut changer une pauvreté profonde dans la dignité, qu'on peut faire du désespoir une communauté et faire d'une décharge l'avenir », a déclaré Nataša Pirc Musar.

Volet humanitaire

En effet, outre le côté diplomatique, la visite de la présidente slovène à Madagascar a également des objectifs humanitaires, notamment dans le domaine de l'éducation. À ce titre, elle effectuera avec le président Rajoelina une visite au Centre Akamasoa ce jour. Une nouvelle école construite sur financement de la Slovénie sera inaugurée en marge de cette visite.

« C'est un symbole de ce que nous désirons tous : créer le savoir, non seulement bâtir des murs, c'est-à-dire créer l'avenir, non pas l'oubli », a souligné Nataša Pirc Musar.

Le père Pedro n'est pas seulement un missionnaire. Il incarne un engagement total contre l'exclusion et porte, depuis des décennies, un message fort de paix, de solidarité et de dignité humaine. Son action, reconnue bien au-delà des frontières de Madagascar, est aujourd'hui considérée comme un exemple de développement humain fondé sur le travail, l'éducation et le respect des plus vulnérables.

Figure profondément respectée en Slovénie, il est perçu comme un symbole vivant des valeurs humanistes, un pont entre les peuples. Sa candidature au prix Nobel de la paix en 2021 a été officiellement portée par la République de Slovénie, qui voit en lui un ambassadeur de la justice, de l'espérance et de la fraternité. La visite de la présidente Nataša Pirc Musar à Madagascar vient réaffirmer ce soutien tout en consolidant la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'éducation et de l'action sociale.