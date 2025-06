Maroc: Compétences marocaines en France - Le retour au Royaume séduit de plus en plus

Enhardis par la dynamique de développement et de transformation majeure que connaît le Royaume, de nombreux cadres marocains installés en France manifestent une volonté ardente de retour au pays.

Cet engouement pour le Maroc s'inscrit dans un contexte marqué par l'émergence de projets structurants à l'échelle nationale, la consolidation de l'attractivité économique du pays, et l'affirmation d'un positionnement stratégique sur les plans continental et international, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, porteuse d'un développement inclusif à grands desseins, ainsi qu'à la Haute sollicitude dont le Souverain ne cesse d'entourer la communauté marocaine à l'étranger.

Les indicateurs se multiplient: participation accrue aux forums spécialisés, sollicitations régulières d'associations professionnelles, demandes d'informations sur les dispositifs de retour. Autant de signaux qui traduisent une orientation nette au sein d'une diaspora hautement qualifiée, désireuse de s'impliquer dans le développement du pays.

"LGV Kénitra-Agadir, Stade Hassan II, Hydrogène vert, Station de dessalement, Ports Nador West Med & Dakhla Atlantique, Tour Mohammed VI, CHU, Barrages stratégiques... autant de projets qui suscitent l'intérêt de nos Marocains du monde", a fait observer, à la MAP, Karim Basrire, membre de l'Association "Maroc Entrepreneurs", basée à Paris.

"Nous constatons un engouement sans précédent qui se reflète par l'afflux lors des différents forums, réunions ou conférences dédiés aux MRE mais aussi par les demandes quotidiennes d'informations", a-t-il enchaîné.

Avec un profil qui a beaucoup changé au fil des générations, "notre communauté est aujourd'hui marquée par une montée en puissance de nouvelles générations de jeunes, formées, de plus en plus féminisées et à vocation internationale", a fait remarquer M. Basrire, avant d'affirmer qu'une telle évolution constitue "un véritable atout pour notre pays".

"Le Maroc attire de plus en plus, grâce à une qualité de vie supérieure, des salaires très attractifs et un rapport niveau de vie-salaire particulièrement favorable", a indiqué, de son côté, Malak Komairi, présidente du Forum Horizons Maroc (FHM) de Paris, un rendez-vous incontournable pour l'emploi dans le Royaume.

En parallèle, l'expansion du Maroc et son ouverture à l'international, en particulier vers l'Afrique renforcent son attrait, a affirmé, dans une déclaration à la MAP, la présidente du Forum, qui a attiré plus de 5000 intéressés cette année, faisant observer que ces atouts font du Royaume une destination extrêmement séduisante, tant pour les Marocains souhaitant s'y installer durablement que pour les étrangers en quête de nouvelles opportunités.

Le contexte mondial, conjugué à la montée en puissance de secteurs clés au Maroc, offre aujourd'hui un cadre favorable à leur retour, a soutenu Mme Komairi.

En effet, le Royaume multiplie les initiatives pour faciliter cette mobilisation, notamment le Programme national d'appui à la recherche, au développement et à l'innovation (PNARDI 2025-2028), qui prévoit un volet spécifique dédié à la valorisation des compétences marocaines à l'étranger, notamment les chercheurs. Des dispositifs institutionnels et financiers (Charte de l'investissement, MDM Tamwil, MDM Invest, CRI..) ont également été mis en place pour accompagner l'installation de porteurs de projets.

D'après Ali Mehrez, chargé de mission à l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), "le contexte actuel est particulièrement favorable pour l'engagement économique et l'entrepreneuriat de la diaspora marocaine, et ce pour au moins trois raisons essentielles".

"D'abord, l'économie marocaine est aujourd'hui, grâce à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, un véritable chantier à ciel ouvert. Le second facteur propice à l'investissement des Marocains du monde tient à la mobilisation de tout l'écosystème institutionnel en faveur de l'investissement en général, et de celui de la diaspora marocaine en particulier.

Le troisième facteur relève de la diaspora elle-même, a précisé M. Mehrez, mettant en avant "la véritable dynamique entrepreneuriale orientée vers le Maroc, chez nos compatriotes installés à l'étranger".

Ce cadre incitatif encourage ainsi de nombreux profils à franchir le pas. Parmi eux, Sara El Idrissi, ingénieure en logistique, qui prépare actuellement son retour au Maroc après huit années passées dans un groupe international basé en Île-de-France. Diplômes et expériences en main, elle s'apprête à rejoindre une entreprise installée dans la zone industrielle de Tanger Med.

"Le Maroc est aujourd'hui un hub logistique de référence en Afrique et en Méditerranée. L'essor continu de Tanger Med, les infrastructures de classe mondiale et les perspectives d'innovation dans le secteur m'ont incitée à revenir pour contribuer à cette dynamique", explique-t-elle à la MAP.

"A cela s'ajoutent un cadre de vie agréable, un climat doux ainsi que la possibilité d'être entourée de ma famille, autant d'atouts qui renforcent mon choix de m'installer durablement au pays", a-t-elle poursuivi.

L'organisation d'événements internationaux d'envergure, tels que la CAN 2025 et la Coupe du monde 2030, joue également un rôle de catalyseur.

Pour M. Basrire, spécialisé dans l'accompagnement de projets de création d'entreprises et dans le développement commercial et le conseil, "le Momentum Maroc auquel nous assistons avec l'organisation de ces rendez-vous mondiaux constitue un puissant catalyseur d'attractivité auprès de nos talents marocains à l'international".