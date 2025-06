Afrique: L'Algérie et le Rwanda attachés au principe de règlement pacifique des conflits

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a souligné, mardi, l'attachement de l'Algérie et du Rwanda au principe de règlement pacifique des conflits et leur rejet de toute ingérence étrangère dans les affaires du continent africain.

Dans une déclaration conjointe à la presse, avec le président de la République du Rwanda, M. Paul Kagame, à l'issue de leurs entretiens au siège de la Présidence de la République, le président de la République a mis en avant "la convergence de vues entre les deux pays sur plusieurs questions régionales et internationales, ainsi que leur attachement au principe de règlement pacifique des conflits et leur rejet des ingérences étrangères dans les affaires du continent africain".

Le président de la République a précisé avoir eu de "riches" entretiens avec son homologue rwandais concernant plusieurs domaines, dont "la coopération politique, sécuritaire et culturelle et les mécanismes de promotion des échanges commerciaux entre les deux pays".

"Nous avons échangé les vues sur les zones de tensions et de conflits en Afrique et souligné notre soutien au peuple sahraoui et à son droit à l'autodétermination à travers un référendum libre, régulier et juste, conformément aux décisions de la légalité internationale", a déclaré le président de la République.

Concernant la cause palestinienne, "nous avons fait part de notre profonde inquiétude concernant la situation dans la bande de Ghaza et souligné la nécessité de mettre fin immédiatement à l'agression perpétrée contre le peuple palestinien et de garantir l'acheminement des aides humanitaires dans les plus brefs délais, outre le droit du peuple palestinien à l'établissement de son Etat indépendant sur les frontières de 1967 avec El-Qods comme capitale", a-t-il dit.

Le président de la République a, par ailleurs, souligné que sa rencontre avec son homologue rwandais a été l'occasion d'échanger les vues sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. "Nous avons réitéré notre plein soutien aux efforts en cours pour parvenir à une solution politique globale", a-t-il précisé.

Il a également été question des répercussions de la crise au Soudan et de "la nécessité d'activer le rôle de l'Union africaine pour parvenir à la solution escomptée", a ajouté le président de la République, qui a rappelé la participation de 6.000 éléments de l'Armée rwandaise à la mission de maintien de la paix au Soudan.

Le président de la République a estimé que la visite du président rwandais était une occasion précieuse ayant permis d'aborder les relations bilatérales et de poursuivre les discussions entamées, en décembre 2024, à Nouakchott (Mauritanie), où il a été convenu de "la nécessité d'activer et d'étendre la coopération".

"Nous avons eu de riches entretiens ayant porté sur les domaines de coopération politique, sécuritaire, économique et culturelle et la mise en place de mécanismes pour promouvoir les échanges commerciaux, dont le Conseil d'affaires algéro-rwandais, l'organisation de rencontres périodiques entre les opérateurs économiques des deux pays et la participation aux foires à vocation économique", a ajouté le président de la République.